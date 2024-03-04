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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حقيقة طلب طهران من السودان إنشاء قاعدة عسكرية لإيران في البحر الأحمر

علم إيران
علم إيران

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الأنباء التي تقول إن طهران طلبت من الخرطوم إنشاء قاعدة عسكرية إيرانية في ساحل السودان على البحر الأحمر.

وحسب وكالة "نوفوستي" الروسية، قال كنعاني اليوم الاثنين: "ادعاء "وول ستريت جورنال" أن إيران طلبت من السودان إنشاء قاعدة على البحر الأحمر غير صحيح وله دوافع وأهداف سياسية".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أفادت في وقت سابق بأن الجيش السوداني رفض عرضًا إيرانيًا بإقامة قاعدة بحرية على البحر الأحمر.

وحسب الصحيفة الأمريكية، ضغطت إيران على السودان دون جدوى للسماح له ببناء قاعدة بحرية دائمة على ساحل البحر الأحمر، وهو الأمر الذي كان سيسمح لطهران بمراقبة حركة المرور البحرية وجمع المعلومات الاستخباراتية، وفقًا لمسؤول استخباراتي سوداني كبير.

وقال أحمد حسن محمد، مستشار المخابرات بالسودان، إن إيران عرضت تزويد الجيش السوداني بطائرات بدون طيار متفجرة لاستخدامها في قتال قوات الدعم العسكري.

وأضاف أنها عرضت تقديم سفينة حربية تحمل مروحية إذا منح السودان الإذن بإقامة القاعدة على البحر الأحمر، لكن الجيش السوداني رفض.

طهران ايران

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