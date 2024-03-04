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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برميل بارود.. تحذير شديد اللهجة من الأمم المتحدة بشأن الحرب في غزة

المفوض الأممي لحقوق
المفوض الأممي لحقوق الإنسان، فولكر تورك

قال المفوض الأممي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: إن الحرب في غزة تمثل "برميل بارود" قد تؤدي إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط.

وبحسب وكالة "فرانس برس" أكد تورك في كلمته بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن الحرب في غزة أدت إلى توسع خطير في البلدان المجاورة، معربا عن قلقه من أن ذلك يمثل "برميل بارود" وأي شرارة قد تؤدي إلى إشعال صراع أوسع في المنطقة.

وأضاف أن ذلك سيكون له آثار على كل بلد في الشرق الأوسط والعديد من البلدان خارجه.

وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية إلى 30,534 منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر اليوم الاثنين، أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 30534 قتيلا و71920 مصابا منذ 7 أكتوبر.

المفوض الأممي لحقوق الإنسان غزة

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