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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شهباز شريف يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء باكستان| فيديو

شهباز شريف
شهباز شريف

أدى شهباز شريف، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء باكستان للمرة الثانية.

ووثق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام باكستانية، مراسم أداء شهباز شريف اليمين الدستورية كرئيس لحكومة باكستان.

وانتخب البرلمان الباكستاني، أمس الأحد، شهباز شريف رئيسًا للوزراء للمرة الثانية.

وحسب وكالة "فرانس برس"، شهدت الانتخابات التي طال انتظارها لمنصب رئيس الوزراء معركة شرسة بين شهباز شريف وعمر أيوب من مجلس الاتحاد السني المتحالف مع حركة الإنصاف الباكستانية.

يأتي انتخاب شهباز شريف في ظل الغموض السياسي والتحديات الاقتصادية التي تنتظر الحكومة الجديدة، إذ جاء التصويت بعد الانتخابات العامة التي أجريت في الثامن من فبراير الماضي.

ويترأس شهباز شريف الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز، كما أنه الشقيق الأصغر لنواز شريف، الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات.

ويعد شهباز المرشح المشترك لما لا يقل عن ستة أحزاب سياسية، من بينها حزب الشعب الباكستاني، الذي ينتمي له الرئيس السابق آصف على زارداري.

ويشار إلى أنه لم يحصل أي حزب سياسي على الـ134 مقعدا من أجل تشكيل حكومة بمفرده.

شهبار شريف

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