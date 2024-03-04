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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تخطى الربع مليون .. برومو الكبير يدخل الأعلى مشاهدة بعد طرحه بساعات

الكبير
الكبير

تمكن الإعلان الرسمي لمسلسل الكبير في جزئه الثامن من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب. 

وحقق برومو الجزء الثامن من مسلسل " الكبير 8 “ من تحقيق ما يزيد على ربع مليون مشاهدة ، بعد طرحه علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بـ 24 ساعة. 

يشارك في بطولة العمل كل من أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، رحمة احمد، ليلي عز العرب، مصطفى غريب، مصطفى أبوسريع، وغيرهم ومجموعة من النجوم كضيوف شرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي

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تفاصيل برومو الكبير 8 : 

 

البرومو التشويقي لمسلسل “الكبير أوي 8” ، سيطرت عليه الكوميديا؛ استعدادًا لعرضه خلال شهر رمضان 2024، كما طرحت أيضًا بوسترات لشخصيات أحمد مكي في مسلسل “الكبير أوي” الموسم الثامن، الذي ظهر بشخصية "الكبير أوي" وشخصية "حزلقوم" وشخصية "جوني".

واعتمدت مشاهد البرومو على قيام الأبطال بتقليد عدد من الأعمال الأجنبية، منها: فيلم barbie، وفيلم the mask، ومسلسل la casa de papel، لكن بشكل كوميدى، فضلًا عن ظهور شيماء سيف وصفاء الطوخي كضيوف شرف، وقيام دكتور "ربيع" بيومي فؤاد، بإخبار "الكبير" أحمد مكي أن زوجته رحمة أحمد حامل.

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