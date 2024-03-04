ربنا يجبر بخاطرك ياريس .. أهالي الإسكندرية: "كلنا واحد"جمعت الأسرة وأعادت التوازن في الأسعار

ربنا يجبر بخاطرك ياريس زي ما جبرت بخاطر الغلابة.. "كلتا واحد" جمعت الأسرة المصرية واعادت التوازن للأسعار في الأسواق وقضت على المحتكرين..وحقا تحيا مصر السيسي وعاشت وزارة الداخلية التي خففت الأعباء على المواطنين.بهذه الكلمات تحدث أهالي الإسكندرية إلي جبهة شباب الصحفيين عن فرحتهم بتوفر كل السلع الغذائية وغير الغذائية داخل مبادرة كلنا واحد بجودة عالية وبتخفيضات لم يسبق لها مثيل والتي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .



وقال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الاثنين من الإسكندرية: كلنا واحد متواجدة داخل المحافظة في أماكن حيوية يسهل على المواطنين الوصول إليها ومنها في حي أول المنتزه وبجوار مديرية الزراعة في محطة مصر ومحطات قطار فيكتوريا وأبو قير وباكوس وغبريال وحي العجمي و الهانوفيل والكيلو 21 ومدخل قري ابيس بالإضافة إلى السلاسل التجارية والسوبرماركات الكبيرة .



وأضاف رفعت حسونة: الأسعار داخل المبادرة أعادت التوازن في الأسواق وبمثابة ضربة قوية وموجعة لمن يستغلون المواطنيين واشتريت السكر ب 27 جنية والمكرونة ب 28 والأرز بسعر 29 جنية فضلا عن جودة المنتجات.

أكد سعد عبدالله: ربنا يجبر بخاطر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قال فصدق ووعد فأوفي وفعلا الاسعار نزلت وكل الشكر إلي وزارة الداخلية التي تخفف الأعباء على المواطنين ودورها الوطني في المشاركة المجتمعية

أوضحت فوزية فرحات: كل السلع متوفرة وحصلت على سكر وزيت وياميش رمضان بأقل من الأسواق بنسبة تصل إلى 40% والمنتجات عالية الجودة.



وقال هاني عبد الرسول: سمعت عن مبادرة كلنا واحد للسلع الغذائية وقررت أن أشتري كل احتياجاتنا من هناك وكانت مفاجأة سعيدة إني وجدت كل السلع في مكان واحد بأفضل جودة وأقل سعر مقارنة بنفس المعروض في الأسواق وحقا تحيا مصر السيسي وعاشت وزارة الداخلية.



وأوضح على عبد الباسط: كلنا واحد قضت على المحتكرين والمتلاعبين بقوت الشعب واشتريت منتجات رمضان من تمور وقمر الدين وتين وزبيب وجوز هند بأسعار حلوة جدا وحاجة نظيفة فعلا وكمان المنتجات حديثة وشكرا يا ريس وربنا يخليك لمصر والمصريين.



وأشار بسيوني إمام: إلي إن المبادرة هذا العام مختلفة وافضل من الأعوام السابقة وننتظرها كل عام لأن اسعار المنتجات ممتازة والسعر على قد الايد وفكرة التوسع في زيادة المعارض والشوادر والسلاسل أمر جيد جدا وهنا الشكر واجب إلي وزارة الداخلية على هذا المجهود الرائع الكبير.