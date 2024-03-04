بعد حادث قارب بكين.. سفن صينية تُحاصر يوميًا جزيرة كينمن التايوانية

أعلن خفر السواحل التايواني، أن سفنًا صينية تحاصر يوميًا جزيرة كينمن التايوانية.

وحسب وكالة "فرانس برس"، انقلب قارب سريع صيني يحمل 4 أشخاص في 14 فبراير بالقرب من كينمن أثناء ملاحقته من قبل خفر السواحل التايواني، مما أدى إلى سقوط جميع من كانوا على متنه.

وتوفي اثنان من أفراد الطاقم وتم إنقاذ اثنين آخرين واحتجازهما مؤقتًا في كينمن – وهي منطقة تديرها تايبيه ولكنها تقع على بعد 5 كيلومترات فقط (ثلاثة أميال) من مدينة شيامن الصينية.

وأجج الحادث التوترات بين الصين وتايوان، وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي وتدعي بكين أنها جزء من أراضيها.

وقال رئيس خفر السواحل التايواني تشو مي وو أمام لجنة برلمانية: "منذ حادثة 14 فبراير، تعمدت الصين أن يكون لديها ما بين 6 إلى 7 سفن في المتوسط يوميا وما يصل إلى 11 سفينة خلال النهار".

وأضاف: "ليست فقط زوارق خفر السواحل، ولكنها أيضًا سفن مراقبة بحرية وسفن أخرى تابعة للسلطات الصينية"، مشيرًا إلى أن هدفهم هو محاصرة كينمن.