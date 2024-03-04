ليس في مصلحة أحد.. المبعوث الأمريكي يحذر من التصعيد بين لبنان وإسرائيل

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكستاين، أن تصعيد الأوضاع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية ليس في مصلحة أي طرف.

وأضاف هوكستاين خلال مؤتمر صحفي نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أنه لا بد من تغيير الوضع الأمني على الحدود اللبنانية مع إسرائيل لضمان أمن الجميع، مشيرًا إلى أن أمريكا تعمل مع الحكومة اللبنانية لوضع حد للعنف الحالي في الجنوب.

ولفت إلى أن وقف إطلاق النار المؤقت في غزة ليس كافيا، مؤكدًا أن واشنطن تؤمن بأن مفاوضات السلام هي الحل الأمثل لوقف التصعيد بين لبنان وإسرائيل.

وأوضح أن التصعيد لن يساعد لبنان والأولوية يجب أن تكون لتسوية دبلوماسية، مستطردًا أنه لا شيء اسمه حرب محدودة.