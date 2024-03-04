عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليس في مصلحة أحد.. المبعوث الأمريكي يحذر من التصعيد بين لبنان وإسرائيل

لبنان وإسرائيل
لبنان وإسرائيل

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكستاين، أن تصعيد الأوضاع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية ليس في مصلحة أي طرف.

وأضاف هوكستاين خلال مؤتمر صحفي نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أنه لا بد من تغيير الوضع الأمني على الحدود اللبنانية مع إسرائيل لضمان أمن الجميع، مشيرًا إلى أن أمريكا تعمل مع الحكومة اللبنانية لوضع حد للعنف الحالي في الجنوب.

ولفت إلى أن وقف إطلاق النار المؤقت في غزة ليس كافيا، مؤكدًا أن واشنطن تؤمن بأن مفاوضات السلام هي الحل الأمثل لوقف التصعيد بين لبنان وإسرائيل.

وأوضح أن التصعيد لن يساعد لبنان والأولوية يجب أن تكون لتسوية دبلوماسية، مستطردًا أنه لا شيء اسمه حرب محدودة.

اخبار لبنان واسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

خلافات التوأم تتصاعد|اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي شائعة.. وشوبير يطلب تدخل الوزير

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

بعد توجيهات الرئيس| برلماني: انتهاء أزمة السلع الغذائية رسالة طمأنة للشارع المصري

الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

تعويضات 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي و20 ألفاً للمُصاب في حادث إيتاي البارود

موضوعات متعلقة

إسرائيل تعلن سقوط 8 قتلى ومصابين في هجوم صاروخي من لبنان |فيديو

وكالة الأونروا في لبنان تحذر من كارثة تعليق التمويل|فيديو

إصابات مباشرة.. حزب الله يعلن التصدي لقوتين إسرائيليتين حاولتا التسلل إلى لبنان

ترشيحاتنا

أحداث المنصة.. المستشار محمد السعيد الشربيني: جرائم الإخوان كانت كسوفا لشمسهم الزائفة

أمطار | حالة الطقس الأيام الستة المقبلة .. وتحذيرات مهمة من الأرصاد

استشارى دولى لطرح إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص

قصف بالفوسفوري.. طائرات الاحتلال تشن غارات على موقع لحزب الله بجنوب لبنان

الحكومة تبدأ الإجراءات التنفيذية لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص

مبعوث بايدن: وقف إطلاق النار في غزة لن ينطبق بالضرورة على لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفتحة طويلة.. ياسمين الخطيب بفستان جرئ تثير الجدل بالسوشيال ميديا

اقتصادية جدا.. سر المحلات لعمل بلح الشام المقرمش بدون زيت وبيض

شوكولاتة شباك زجاجي.. كيف احتفلت كادبوري بمرور 200 سنة على تأسيسها بإنجلترا

هترجعه بعد الحفلة.. جاكيت نسرين طافش يضعها في مأزق

فيديو

شاعر عربي شهير يُهدي سائقه 10آلاف ريال والسر في اسم زوجته.. شاهد

المحاربين القدماء تعقد مؤتمراً صحفياً بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ