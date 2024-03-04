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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: تراجع الدولار والذهب انعكاس إيجابي سريع لصفقة رأس الحكمة

النائب أحمد الخشن،
النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب

قال النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، إن تأثيرات صفقة مشروع رأس الحكمة، ستكون ممتدة على السوق في مصر وعلى سعر صرف الدولار والذهب وباقي أسعار السلع الأساسية والغذائية، موضحا: انهيار سعر الذهب وتراجع الدولار في السوق الموازي لنحو 42 جنيها يؤكد قوة هذه الصفقة ويؤكد انعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد.

وأوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، إن تسلم مصر الدفعة الأولى كاملة بنحو 10 مليارلات دولار من صفقة مشروع رأس الحكمة، انعكس سريعا على تحريك السوق تحريك السوق وتقليل حالة الركود، وانخفاض اسعار السلع والموارد الأساسية، لافتا إلى أن أهم ما في الصفقة هو تخفيف الأعباء على المواطنين.

من ناحية أخرى قال عضو مجلس النواب، أن تزامن دفعات الصفقة والتي ستصل إلى نحو 35 مليار دولار خلال شهرين مع انعقاد جلسات الحوار الوطني الاقتصادي يؤكد، سعي الدولة بكل قوتها لانهاء الأزمة الاقتصادية الراهنة والخروج منها والعودة لسابق النمو.

واختتم النائب أحمد الخشن، بالقول أن صفقة رأس الحكمة أعادت الاتزان لسوق صرف الدولار وللحياة الاقتصادية وانجازها يحسب لقيادة مصر السياسية ورؤيتها للمستقبل.

صفقة مشروع رأس الحكمة أسعار السلع الأساسية السوق الموازي انهيار سعر الذهب تراجع الدولار

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