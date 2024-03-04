كفر الشيخ.. إزالة 17 حالة تعدٍ بمركز سيدي سالم | صور

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، تنفيذ 17 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة على مساحة 8 قراريط بمركز سيدي سالم، مشيراً إلى أن الحملات مستمرة تنفيذاً للقانون في إطار توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.



جاء ذلك خلال متابعة محافظ كفر الشيخ، لحملات إزالة التعديات المقامة على الأراضي الزراعية، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وشدَّد محافظ كفر الشيخ تعليماته لرؤساء المراكز والمدن على إزالة التعديات في مهدها والتصدي بكل حسم وحزم لجميع أشكال البناء المخالف، مؤكداً أن أجهزة الدولة تولي هذا الملف المهم اهتماماً كبيراً من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية.

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