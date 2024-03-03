محافظ كفر الشيخ يتابع جهود الحملات الليلية لإزالة الإشغالات في بيلا.. صور

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الأحد، على عدم التهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام خاصة في الشوارع الحيوية والميادين بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم، ومن بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة.

وشدَّد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المحال المتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، والتنبيه على أصحاب المحال، بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم، مؤكدا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على جميع المخالفين، خاصة افتراش الباعة الجائلين أرصفة الشوارع وتعديهم بشكل سافر على حرم الطريق الذي يؤثر سلبا على السيولة المرورية سواء أمام حركة السيارات أو المارة المترجلين.

وتابع محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا في الحملتين الصباحية والمسائية المكبرتين التي شنتها، اليوم، لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الشوارع والميادين بالمدينة، بإشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا.

وأسفرت الحملة التي ترأسها محمد ضبعون، نائب رئيس مدينة بيلا لشئون الإشغالات والإزالات، بالاشتراك مع رجال الشرطة، وقسم الإشغالات والإزالات بديوان مجلس مدينة ببلا ، عن تحرير 18 محضر إشغال طريق، وإزالة إشغالات أصحاب المحال التي كانت تتسبب في غلق عدد من الشوارع والميادين أمام المارة والسيارات، كما تمت مراجعة الإجراءات الخاصة بالتراخيص والسلامة للمحال التجارية بالشوارع والميادين بالمدينة.

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