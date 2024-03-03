عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود الحملات الليلية لإزالة الإشغالات في بيلا.. صور

إزالة الإشغالات
إزالة الإشغالات

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الأحد، على عدم التهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام خاصة في الشوارع الحيوية والميادين بكافة مراكز ومدن المحافظة.

‏محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء للسكرتير المساعد في وفاة شقيقته

مصرع طالب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بكفر الشيخ.. صور

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم، ومن بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة.

وشدَّد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المحال المتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، والتنبيه على أصحاب المحال، بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم، مؤكدا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على جميع المخالفين، خاصة افتراش الباعة الجائلين أرصفة الشوارع وتعديهم بشكل سافر على حرم الطريق الذي يؤثر سلبا على السيولة المرورية سواء أمام حركة السيارات أو المارة المترجلين.

وتابع محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا في الحملتين الصباحية والمسائية المكبرتين التي شنتها، اليوم، لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الشوارع والميادين بالمدينة، بإشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا.

وأسفرت الحملة التي ترأسها محمد ضبعون، نائب رئيس مدينة بيلا لشئون الإشغالات والإزالات، بالاشتراك مع رجال الشرطة، وقسم الإشغالات والإزالات بديوان مجلس مدينة ببلا ، عن تحرير 18 محضر إشغال طريق، وإزالة إشغالات أصحاب المحال التي كانت تتسبب في غلق عدد من الشوارع والميادين أمام المارة والسيارات، كما تمت مراجعة الإجراءات الخاصة بالتراخيص والسلامة للمحال التجارية بالشوارع والميادين بالمدينة.

IMG-20240303-WA0177
IMG-20240303-WA0177
IMG-20240303-WA0176
IMG-20240303-WA0176
IMG-20240303-WA0175
IMG-20240303-WA0175
IMG-20240303-WA0174
IMG-20240303-WA0174
IMG-20240303-WA0173
IMG-20240303-WA0173
IMG-20240303-WA0171
IMG-20240303-WA0171
الباعة الجائلين الحركة المرورية الخدمات للمواطنين الإجراءات القانونية ازالة الاشغالات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

إصابة مهاجم الفريق|ضربة موجعة لـ كولر قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالكأس

حبيبة الشماع.. النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سائق أوبر

الحكومة تمهد الطريق لتوحيد سعر الصرف.. والبنك المركزي يمتلك الكلمة الأخيرة

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

بعد موافقة الشيوخ.. مفاجأة غير سعيدة للمتزوجات عرفيا بشأن صرف المعاش

"المعروض للبيع أكثر".. الغرف التجارية تعلن مفاجأة عن أسعار الذهب

كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

موضوعات متعلقة

‏محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء للسكرتير المساعد في وفاة شقيقته

محافظ كفر الشيخ: رصف «حاذق» بطول 1750 متراً

مصرع طالب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بكفر الشيخ.. صور

محافظ كفر الشيخ يتفقد معارض «أهلًا رمضان» لمتابعة توافر السلع للمواطنين.. صور

محافظ كفر الشيخ يكلف بإصلاح هبوط أرضى في خط إنحدار محطة صرف العجوزين

«مستقبل وطن» كفر الشيخ يطلق أسطول قافلة الخير قبل حلول شهر رمضان.. صور

كفر الشيخ.. إزالة 15 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالرياض

محافظ كفر الشيخ يشهد ختام فعاليات البرنامج التدريبي المتكامل لتأهيل الشباب للمحليات

ترشيحاتنا

جمال الغندور: تغيير حكام نهائي كأس مصر إلى أجانب «أمر مؤسف»

اشترت حبوب الغلة.. مفاجأة جديدة من النيابة في قضية نيرة طالبة العريش

استقرار سعر أرخص سيارة "زيرو" من ميتسوبيشي .. اعرف بكام ؟

بأسعار زهيدة..أقوى 10 موبايلات رائدة في 2024

انهيار الدولار يهوي بالأسعار.. كم سيصل سعر كيلو اللحمة والأرز والسكر قبل رمضان؟

الحق الفرصة 869 وحدة فقط.. شقق الإسكان المتميز والمستقبل 2024|تفاصيل كراسة الشروط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خست أوي.. هنا الزاهد تثير ضجة بظهورها| شاهد

رفقة رانيا يوسف.. حلا شيحة تثير إعجاب جمهورها في أحدث ظهور| شاهد

إصابة مفاجئة للثلاثي المرعب| كيف يفكر كولر بمواجهة الزمالك.. وهذه خطة الأهلي النهائية

عبير صبري تخطف الانظار بإطلالة جديدة .. شاهد

فيديو

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

لحظة وصول أرملة وابنة حلمي بكر إلى عزائه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ