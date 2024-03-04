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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد المسلماني: الأونروا «العمود الفقري» لفلسطين.. وتعليق عملها يسهم في الإبادة الجماعية

الاعلامي أحمد المسلماني
الاعلامي أحمد المسلماني

وصف الإعلامي أحمد المسلماني مقدم برنامج الطبعة الأولى على قناة الحياة، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالعمود الفقري للحياة في فلسطين، حيث خففت من وطأة الاحتلال وساعدت الفلسطينيين في التعليم والصحة. 

وقال المسلماني إن آثار الاحتلال ستكون مضاعفة على الشعب الفلسطيني في غياب الأونروا. 

ورصد المسلماني الإدعاءات الإسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي الأونروا في أحداث السابع من أكتوبر مما دفع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش لفصل 9 موظفين من بينهم، بينما أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا تعليق دعمها للأونروا دون انتظار أي تحقيق. 

وأوضح المسلماني أن من يخطئ يحاسب وفق لائحة المنظمة التي يعمل بها فلا يعني أن من يخطئ من موظفي اليونسكو يتسبب في إغلاق اليونسكو مثلا وهذا ما أوضحه جوتيريش الذي رفض اتخاذ إجراء ضد نحو 190 موظفا لم تقدم إسرائيل دليلا على تورطهم في أحداث السابع من أكتوبر. 

وأكمل المسلماني أن وقف عمل الأونروا في فلسطين يعني تعليق الخدمات التعليمية والصحة في فلسطين. 

ونوه بأن عددا من العاملين في الأونروا يصل إلى نحو 113 ألف موظفأ ولا يعقل أن يتم إغلاقها وحرمان الشعب الفلسطين من التعليم والصحة والتضييق عليه من الداخل، إذا أخطأ 9 أشخاص من بينهم. 

واعتبر المسلماني وقف عمل الأونروا؛ مساهمة في خطة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

 

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