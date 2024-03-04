قطاع التوزيع بالمتحدة: عرض مسلسلاتنا على قناتين ماليزية وروسية لأول مرة في رمضان

أكدت دينا كريم رئيس قطاع التوزيع بـالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن تسويق المحتوى الدرامي يبدأ من النص ويراعى فيه تنوع أذواق الجمهور المتابع لكل قناة، موضحة أنه لابد من اطلاعها على النص مبكرا لمعرفة كيفية معرفة الأماكن التي تناسب العمل والجهات للتوزيع.

وأشارت كريم، خلال حوار ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الاعلامي أسامة كمال، على قناة دي إم سي، إلى أنه منذ هذا العام حتى اللحظة يتواجد معهم 6 منصات و14 قناة، معلنة عن أن هناك قناة ماليزية وأخرى روسية ستكون عليهما أعمال من المتحدة مترجمة هذا العام لأول مرة في شهر رمضان.



وتابعت: "هنبقى على قناة في كل بلد ودا لأول مرة في رمضان، أعمال مترجمة وقدرنا من فترة بسيطة نعمل عقد كبير مع قنوات في الهند، وده كان حاجة كويسة إن المنتج المصري يخرج بره إطار الوطن العربي وده عشان يحصل بيأخذ وقت كتير ولكن هذه خطوة تسويقية جيد للمنتج المصري".

وأوضحت دينا كريم، أن الأعمال التي تعرض في الدول بعيدا عن العالم العربي تترجم في الشركة المتحدة ونحرص على توزيع المحتوى المصري خارج مصر، مؤكدة أن الاتفاق الواحد يتطلب عملا مكثفا، كما أعلنت عن قرب عقد اتفاق مميز مع تركيا لعرض أعمال فنية مصرية وسيتم ارسالها مترجمة باللغة الانجليزية.