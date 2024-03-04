منه تعترف: اللواء اليمني شقطني من الكورنيش وتحسس جسدي ومبحبش الحرام

أحالت النيابة العامة 5 متهمين بقضية قتل اللواء حسن العبيدي، المسؤول العسكري اليمني، مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه، داخل شقة مستأجرة بمنطقة بولاق الدكرور، فضلًا عن حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء.

حصل صدي البلد علي أقوال المتهمة الرئيسية والتي تدعي منه في القضية.

س : ما تفصيلات اعـتـرافـك ؟

ج انـا هـقـول كـل حـاجـة حـصـلـت والــي حـصـل فـي البدايـة انـي كـنـت قـاعـدة انـا وعبـد الــرحمن اشــرف شــحاته (جـوزي عـرفـي عنـد ابويـا فـي المنيـب - الجيـزة وفــي يـــوم الخميس اللـي فـات جـت عنـدنـا ديـنـا الـي اسـمهـا اسـراء وهـي ( اخـتـي مـن امـي ) وصـاحبها رمضــان ودخـلـوا قـعـدوا فـي الصـالة ودينـا قلتلـي انـا عـايزاكي فـي حـوار ورمضـان قعـد فـي الصـالة لـف سيجارة حشيش وقعـد يشـربـها هـو وابويـا وعبـده كـان قـاعـد فـي الصـالة التانيـة وروحـت انـا نـاديـت دينـا ودخلنـا الاوضة وقلتلهـا ايــه الـحـوار الـي انـتـي عــايزاني فيــه فقلتلـي فيـه واحـد صـاحبي انـا اتعرفـت عليـه وهـنـروح نقلبه فقلتلـها مين ده فقلتلـي لا متعرفهـوش ده سـعـودي لسـه متعرفـة عليــه وقلتلـي هنحطـه منــوم ونقلبه ورمضــان هيســتنانا فـــي الشــــارع فقلتلهـا عبــده مــش هيرضـى اروح لوحــدي روحنـا طلعنـا مـن الاودة روحنـا لعبــده انـا وهــي وانـا نـاديـت رمضــان فقلتله فهمنـي عشـان انـا مـش فاهمـة ايـه الموضـوع قلـي ده واحـد هيتحطلـه منـوم قلتلـه المنـوم مـش هيعمـل حاجـة فقلـي لا هيعمـل انـتـي بـس خليكـي معاهـا فقلتلـه خـلاص هنـروح انـا وعبــده راح قلــــي ماشـــــي والكـلام ده قـدام عبـده وقلـت لعبـده وهـو مكـنش راضـي.

لحـد مـا اقنعتـه انـي هـروح لوحـدي لـوهـو مـش هيجـي معايـا لـحـد مـا اتفقنـا احـنـا الاربعـة انـ احـنـا هـنـروح عشـان نحطلـه مـنـوم ونقلبه وناخـد الحاجـة الـي فـي الشـقة ونزلنـا احـنـا الاربعـة وكانـت السـاعة حـوالي ١٢ بالليـل ونزلنـا مـن البيـت واحنـا ماشيين عشـان نركـب التوكتـوك دينـا قـالـت هنـروح عنـده البيـت انـا وهـي ونحطلـه المنـوم كـولزابيكس فــي اي حاجـة هيشــــربها عشــــان يـنـــام ورمضـان وعبـده هيبقـوا.

واقفـيـن تحـت عشـان يـاخـدوا مفاتيح العربيـة ويمشـوا بيهـا واحنـا هنركـب تاكسـي ونمشـي وراهـم واتفقنـا علـى كـده وبعـدين روحنـا ركبنـا تـوك تـوك لحـد سـلم المنيـب وســبنـا عبـده ورمضـان يجــوا ورانـا واحنـا هنـركـب تاكســي وبعـد مـا ركبنـا دينـا كلمـت الراجـل وادتهـــوني عشـان مكنـتش فاهمـة حاجـة فقلتلـه ابعتلـي علـى الـواتس عشـان مـش فاهمـة حاجـة فهـو بعـت علـى التليفـون اللوكيشـن وبعـت العنـوان شــــارع العشـــــرين الثلاثـيـن عمــارة كوكـو انـد اس وبعتلنـا فيـديو ليــه وهـو داخـل العمـــارة وبيضـغط علـى الاسانســيـر وبعـدين التاكســي وصـلنا لحـد البيـت ونزلنـا قـدام البيـت جبنـا سـجاير مـن الكشـك الـي قـدام البيـت ورنينـا عليـه علـى الموبايـل مـن موبايـل دينـا لانـي معـيش موبايـل وقلنالوا بـاب العمـارة مقفـول فقلنـا خـلاص انـا نـازل افـتحلكم ونزلنـا وفـتح البـاب وخـدنا وطلعنـا مـعـاه الاسانسـيـر للـدور ال ١٢وبعـدين لمـا طلعنـا كـانـت شـقته علـى يمـين الاسانسير وفـتـح البـاب ودخلنـا (۲) وقعـدنـا وانـا ودينـا قلعنـا البـلـوزات التقيلـة الـي كنـا لابسـنها وقعـدنا بالتيشرتات الكــات وبنطلونـات جـنـز وهـو كـان لابــس بنطلـون وبـلـوفر وقعـدنـا فـي الصـالة وهـي كـانـت لـمـا تـدخـل مـن البـاب عـلـى ايـدك الشـمال وكـان هـو حـاطط علـى الطربيـزة ازازة ويسـكي وعصـيـر وقـعـدنـا شـغلنا اغـاني علـى التلفـون ودينـا قـامـت رقصـت وبعـدين انـا قـمـت رقـصـت وهـو قـام رقـص معايـا وكـان بينـزق عليـه وهـو بـيـرقص وبعـدين روحنـا قعـدنـا شـوية وقامـت ديـنـا قلتلـه عـايزين تلـج فقلهـا فـي التلاجـة فـي المـطـبـخ فقامـت تجيـب الـتـلـج فقـام هـو دخـل وراهـا المـطـبـح فسـبته وخرجـت وجـت عـلـى الصـالة وطلعـت المنـوم مـن كـيـس شـفاف بتـاع علبـة السـجائر كانـت مخبيـاه فـي شـنطتها وحطتـه فـي كوبايـة وانـا قلبـت الكوبايـة بإيـدي فهـو خـرج مـن المـطـبـخ بـالتلج ودينـا حطـت الـتـلـج فـي الكوبايــات وهـو شـرب الكوبايـة الـي فيهـا المـنـوم وانـا شـربت كوبايـة.

ودينـا عملـت نفسـها بتشـرب عشـان هـي خفيفـة ودماغهـا بـتـروح بـسـرعة بعـدين هـو صـب فـي الكوبايـة ويسـكـي تــانـي وقـام دخـل الاوضة فـدينا راحـت حطـت منـوم تـاني فـي الكوبايـة وقلبـتهم بصــباعها وادتنـي كـيس المنـوم حطيتـه فـي الحمـام فـي جيـب جاكـت مـن الهـدوم الوسخة بتعتـه.

وهـو شـرب الكوبايـة التانيـة دي وبعـديها بشـوية رمضـان رن عليهـا علـى موبايلهـا وكلمهـا وقفـل وبعـد كـده رن عليهـا تـانـي انـا رديـت فقـلـي فـي ايــه فقلتلـه الراجـل لسـه صـاحي فقلـي هـو واحـد بـس مـش اثنـيـن فقلتلــه اه فقلـي اقفلـي وادينـي بسبوسـة ( دينـا ) راحـت دينـا كلمتـه وقلتلي انـا هنـزل اجيـب حاجـة مـن السوبرماركت ناكلهـا قلتلهـا خـلاص هتيلـي واحـد ريـدبول معـاكي عشـان اكسـر الويسكي بيهـا والراجـل قلـي اخليهـا تمشـي وهــي نـازلـة فقلتلـه لا فهـو اداهـا مـفـاتيح البيـت وراحـت نـزلـت وانـا قـعـدت فـي الصـالـة انـا وهـو بعـديـن اهـو داخ مـن البرشـام راح قلـي انـا هـخـش انـام قلتلـه مـش هتسـناهـا قلـي لا انـا هـخـش انـام ولمـا تزهقـي ابـقـي تـعـالي جمبـي.

وهـو بيبــوس دمـاغي البــاب راح مفتـوح ورمضــان راح داخـل البيـت وكـــان وراه دينـا وكـانـت ديـنـا بتشـد فـي عبـده عشـان تدخلـه وعبـده واقـف عـلـى البـاب مـكـنـش راضـي يـدخل وبعـديـن دخـل رمضـان والراجـل لمـا شـافوا راح جـــري علـى البــاب مسـك فـي الاكـرة وقعـد يصـرخ ويزعـق باســمـاء نـاس راحـت ديـنـا عـضـاه فـي ايـده عشـان يسـيب البـاب ورمضـان راح مسـكـه مـن رقبتـه مـن وراه وزقـه لـجـوه ودينـا قفلـت البـاب وعبـده دخـل قـام زق مـع رمضـان الراجـل راح وقـع علـى الارض شــــالوه وحطـوه علـى الكرســي فـي الصـالة ودينـا قـالـت لعبـده الراجـل عمـــال يصـوت هيفضحنا ومينفعش الدبدبـة ديـه كلهـا هنتفضـح فقلتلـه قلعـه البنطلـون ده وانـا هـصـوره قـام عـبـده قلعـه البنطلـون وهـو مـكـنـش لابـس ملابـس داخليـة ودينـا عمـلـت نفسـها بتصـوره عشـان يبطـل صـويـت بـس الراجـل مـهـداش وقـام عبــده ضـربه برجلـه فـي بتاعـه مـن تـحـت راح الراجـل زقهـم ولسـه بيـلـف عـشـان يـهـرب مـنهم قمنـا زقينهـا كلنـا فـوقـع علـى الارض فـي الطرقـة الـي بـيـن الصـالة والمطـبخ.

راح رمضـان وعبـده شـدوه لحـد بـاب المـطـبـخ بـقـى نـصـه فـي المـطـبـخ ونصـه فـي الطرقـة وعبــده قعـد علـى ظهـره وقـــــام الراجـل قــام تــــاني وزق رمضـان وعبــده راح رمضــان مسكن المطــوة بالحتـة الخشـب وقعـد يضـربه بيهـا علـى دماغـه كتييـر خـلاص الراجـل قـال مـش هـصـوت وهسـكـت خـلاص وقـام مـوطي راح رمضـان قـلـه انـزل نـام علـى بطنـك تـانـي وكـان رمضـان وعبـده مـسـكينه ونـــزل نــام علـى بطنــه ورمضـان وعبـده كـــــانوا بيضــــربـوه بــــرجلهم علـى دماغــه ودماغـه كـانـت بتخـبـط فـي الارض ورمضـان قـال لـدينا هـاتي حاجـة نربطـه بيـهـا فـدينا جابـت الايشارب بتـاعي انـا وطـرحـه تانيـة كانـت موجـوده عنـده ورمضـان وعبـده ربطـوه وانـا مـسـكـت معـاهم رجلـه وراحـوا ربطـو بوقـه بكـيس المخـدة.

وبعـدين عبـده قعـد فوقيــه وراح معــــوره بــالمطوة مـن ورا وبعـديـن انـا ودينـا دخلنـا نـدور فـي الاوضه علـى فــلوس ورمضـان وعبــده كــانوا قاعـديـن مـع الراجـل بـرده وبعـدين دينـا شـافت خزنـة فـي الاوضـة فقالـت لرمضـان فـي خزنـة راح رمضـان قـال للراجـل فـيـن مفتـاح الخزنـة وفكلـه القمـاش راح الراجـل قـلـه معــرفش راح ضــربـه بــالمطوة علـى دماغــه تــاني فقلـه فـوق الـدولاب وراح قفـل تـاني بالقمـاش علـى بقــه راح رمضـان جـاب المفتـاح وفـتح الخزنـة هـو ودينـا وخـدوا الـي جواهـا ودينـا جـابـت مـفـاتيح العربيـة مـن علـى الكومـدينو واديتـه لرمضـان وفتشـنا الشـقة وطلعنـا ببرفانـات وسلاسـل دهـب صـيني و زيــوت شـعر ومكــوتين شـعرو فسـتان وبنطلــونين وكـــان فـيـه الـف و۲۰۰ جنيـه مـصـرى ورمضـان لـقـى فـلـوس مــش مصـري فـي

الخزنـة وروحنـا حطينـا الحاجـة فـي الشـنطتين ونـزلين كلنـا وكـان الراجـل مـرمـي علـى الارض زي مـا هـومــش بيتحــرك وكـان عنـد دماغــه دم كتييـرونـزف مـن مناخيره ومـن ودنـه ومـن بـقـه وخـدنا الحاجـة ركبنـا عربيـة الراجـل وروحنـا شـقة دينـا كلنـا وبعـدين قعـدنا عنـد دينـا حـوالي ثـلاث ايـام و رمضـان بـاع العربيـة وخـد عربــون عـشـريـن الـف جنيـه لحـد مـا يطمـن عـلـى الراجـل.

وكـــان رمضـان بيقـول فـك بــالفلوس الاجنبيـة وكـــانوا خمسـة الاف جنيـه ولمـا جـاب الفـلوس اتقسـمت علينـا احنـا الاربعـة كـل واحـد خـد سـت الاف جنيـه وكلنـا نزلنـا بعـديها انـا روحـت انـا ودينـا لامـي وعبــده نــزل لصـحابه وبعـدين وانـا عنـد سـتـي فـي الباسـتين - القاهرة لقيـت الشـرطة جـات وانـا نايمـة وقـاموا مسـكوني وجبـوني عـلـى قـسـم الهـرم وقعـدوني هناك لحد مجابوني هنا.