مندوب مصر بالأمم المتحدة: أونروا تتعرض لمحاولات تضييق الخناق .. فيديو

قال السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن البعض حاول تضييق الخناق على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأضاف السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية،: "لابد لولاية الأونروا أن تحترم احتراما كاملا لضمان مصداقية الأمم المتحدة".

وتابع السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة،: "نؤكد الحاجة على احترام ولاية أونروا"، لافتا: "أدعو مجلس الأمن بالتضامن مع أونروا".

