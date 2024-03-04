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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ممثل مصر بالأمم المتحدة: هناك دول تكيل بمكيالين بتعليق تمويل الأونروا وتسليح إسرائيل

ممثل مصر في الأمم
ممثل مصر في الأمم المتحدة

قال ممثل مصر في الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، اليوم الاثنين، إنه لا يمكن أن نقبل بعقاب جماعي ضد وكالة الأونروا بسبب مزاعم لا أساس لها ضد عدد من موظفيها.

وأضاف ممثل مصر في الأمم المتحدة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هناك دول تكيل بمكيالين بإعلان تعليق تمويلها للأونروا وفي المقابل تدفع المليارات لـ إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز وتعذيب بعض موظفيها، وإجبارهم على الإدلاء باعترافات كاذبة حول علاقات الوكالة مع حماس.

وقالت جولييت توما، المتحدثة باسم وكالة الأونروا في بيان، إن الاعترافات الكاذبة المنتزعة "تحت التعذيب" تم استخدامها لزيادة نشر المعلومات الخاطئة حول الوكالة كجزء من محاولات تفكيك الأونروا"، وهي اعترافات بالتهم الموجهة ضد الموظفين الـ12 المتهمين بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر.

ووفقا لشبكة CNN، فإن اتهامات الأونروا ضد إسرائيل هي جزء من تقرير لم يُنشر بعد أعدته الأونروا، ويزعم أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسدية ونفسية واسعة النطاق بحق الفلسطينيين المحتجزين في غزة خلال الحرب، بما في ذلك 21 من موظفي الأونروا، حيث قال بعضهم إنهم تعرضوا للضرب والضرب والتهديد. 

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