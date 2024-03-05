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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

روسيا تنشر لقطات تظهر المهمة القتالية لطائرة سوخوي سو-34 |شاهد

سوخوي سو-34 الروسية
سوخوي سو-34 الروسية

نشرت وزارة الدفاع الروسية مهمة لقاذفة سوخوي سو -34، وهي تقصف مركزا للقيادة والقوة البشرية الأوكرانية في منطقة كراسني ليمان.

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لمختلف المهام الجوية

وسبق وأن كشفت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن القاذفة المقاتلة متعددة الأغراض من طراز سوخوي سو-34 سبق لها وأن استخدمت صواريخ كينجال المتطورة، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت خلال عمليات عسكرية، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

و  تملك سوخوي سو-34 الروسية محركين وهي مناسبة لمختلف المهام الجوية، فهي قاذفة ومقاتلة وضاربة متوسطة المدى تفوق سرعتها سرعة الصوت.

سوخوي سو قاذفة سوخوي سو -34 وزارة الدفاع الروسية يورونيوز توك شو صدى البلد

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