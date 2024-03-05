روسيا تنشر لقطات تظهر المهمة القتالية لطائرة سوخوي سو-34 |شاهد

نشرت وزارة الدفاع الروسية مهمة لقاذفة سوخوي سو -34، وهي تقصف مركزا للقيادة والقوة البشرية الأوكرانية في منطقة كراسني ليمان.

لمختلف المهام الجوية

وسبق وأن كشفت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن القاذفة المقاتلة متعددة الأغراض من طراز سوخوي سو-34 سبق لها وأن استخدمت صواريخ كينجال المتطورة، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت خلال عمليات عسكرية، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

و تملك سوخوي سو-34 الروسية محركين وهي مناسبة لمختلف المهام الجوية، فهي قاذفة ومقاتلة وضاربة متوسطة المدى تفوق سرعتها سرعة الصوت.