وكالة ناسا ترسل طاقما جديدا إلى محطة الفضاء الدولية .. فيديو

توجه أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة علمية ستستمر لمدة 6 أشهر في مدار الأرض.

وانطلق الصاروخ التابع لشركة "سبيس إكس" من مركز كينيدي للفضاء، وعلى متنه رواد ناسا الأمريكيين ماثيو دومينيك ومايكل بارات وجانيت إيبس والروسي ألكسندر جريبنكين. ومن المقرر أن يصل رواد الفضاء إلى المختبر المداري اليوم الثلاثاء، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.



وسيحلون محل طاقم من الولايات المتحدة والدنمارك واليابان وروسيا، الذين كانوا هناك منذ أغسطس.

وقال ستيف ستيتش، مدير برنامج الطاقم التجاري في ناسا، إن أقرب موعد يمكن أن يعود فيه الطاقم 7 سيكون "حوالي 11 مارس أو نحو ذلك".

وتشمل إقامة الطاقم الجديد لمدة ستة أشهر ووصول سفينتين صاروخيتين طلبتهما وكالة ناسا.

