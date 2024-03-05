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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني يعلق على أزمة محمد صلاح مع حسام حسن

محمد صلاح
محمد صلاح

علق مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على أزمة محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن.

وقال مجدي عبد الغني، في تصريحات تلفزيونية: "دي دورة ودية، محمد صلاح، مش جايين نختبره، هو احنا هنجيب محمد صلاح، من إنجلترا عشان نشوفه ينفع مع المنتخب ولا مينفعش! حسام وإبراهيم، عارفين ده، محمد صلاح، لو عاوز ييجي أهلا وسهلًا، ولو عاوز يكمل علاجه في إنجلترا أهلا وسهلا، منعملهاش مشكلة".


 وأضاف: "دي مباريات ودية، إحنا مش محتاجين نجيب محمد صلاح، نشوفه في مباريات ودية، صلاح، نجم النجوم والأيقونة بتاعة مصر، لما تروح أي بلد في العالم وتقول أنا مصري يقولك مو صلاح، زي زمان لما تروح البرتغالي وتقوله مصري يقولك عبد الغني، أنا حتة صغيرة بس صلاح حتة تساع 120 مليون".

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