عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد هجوم صاروخي من لبنان.. نداء عاجل من الهند لمواطنيها في إسرائيل

الهند
الهند

نصحت سفارة الهند في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، مواطنيها العاملين في المناطق الحدودية الإسرائيلية بالانتقال إلى أماكن أخرى أكثر أمانا حفاظا على سلامتهم؛ حسب وكالة "رويترز".

وجاءت النصيحة بعد يوم واحد من هجوم صاروخي مضاد للدبابات بالقرب من حدود إسرائيل مع لبنان أسفر عن مقتل عامل أجنبي وإصابة اثنين من الهنود بجروح خطيرة.

وكانت هيئة الإسعاف الإسرائيلية قد أعلنت، أمس الاثنين، مقتل شخص وإصابة  10 آخرين في هجوم صاروخي مضاد للدبابات استهدف مستوطنة مرجليوت بإصبع الجليل قرب حدود لبنان.

وأوضحت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "ماجن ديفيد أدوم" أن رجلا في الثلاثينيات من عمره قتل وأن اثنين آخرين حالتهما خطيرة؛ مشيرة إلى أن هناك أربعة رجال آخرين أصيبوا بجروح معتدلة، وأخر في حالة جيدة.

وأضافت هيئة الاسعاف الاسرائيلية أن جميع الضحايا من العمال الأجانب.

الإسعاف الإسرائيلية الإسعاف الإسرائيلي المناطق الحدودية هيئة الإسعاف الإسرائيلية هجوم صاروخي حدود لبنان خدمة الإسعاف الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

تعطيل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

مرتضى منصور في تصريحات لـ صدى البلد: كهربا دفع 70 مليون

500 ألف جنيه من تجار الذهب .. مفاجأة قوية بشأن التلاعب في الدمغات

الأهلي والزمالك.. عمرو أديب يعلن مفاجأة سارة للجماهير المصرية

موضوعات متعلقة

أول ليلة من رجب 2024 بدأت الآن.. ردد دعاءها المستجاب.. واغتنمها بـ8 أعمال

خمس ليال لا ترد فيهن دعوة.. إحداها اقتربت فاغتنمها بهذه الأدعية

«تحديات استثنائية» و«بناء الدولة» أبرز اهتمامات كبار كتاب صحف القاهرة

حكاية التعليم المفتوح وتحويله من شهادة‭ ‬أكاديمية‭ ‬إلى‭ ‬مهنية

قرار نهائى .. هل يعود نظام التعليم المفتوح

المجلس الأعلى‭ ‬للجامعات‮ يرد على شكوى التعليم المفتوح.. ويتخذ قرارا عاجلا

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

حصاد الأزهر 2023.. دعم راسخ وعقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

ترشيحاتنا

قرار عاجل بمنح طلاب الثانوية العامة 2024 إجازة لمدة أسبوع خلال الامتحانات

انفراد| متهمة بقضية كنيسة المرج: صاحبتي جوزتني زوجها وقعدنا في بيت واحد

فودافون تعتذر لعملائها عن انقطاع الخدمة وتتعهد بالتعويض

تعطلت عدة ساعات.. عودة شبكة فودافون للعمل بشكل طبيعي.. التفاصيل وطريقة التشغيل

هل دم اللثة يبطل الصوم وحكم نقط الأذن في نهار رمضان.. الإفتاء تجيب

ارتفاع أسعار الذهب العالمية قبل شهادة رئيس البنك المركزي أمام الكونجرس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الجواز.. صور جمعت جورجينا بـ رونالدو أثارت الجدل على السوشيال ميديا

طفلة بريطانية تولد بدون عيون والسبب غريب | صور

أوفر من اللحمة المفرومة.. طريقة عمل جلاش بالسجق

رجل أجنبي يثير جدلاً بتزوجه من هذه المرأة.. ما القصة؟

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ