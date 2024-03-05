بعد هجوم صاروخي من لبنان.. نداء عاجل من الهند لمواطنيها في إسرائيل

نصحت سفارة الهند في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، مواطنيها العاملين في المناطق الحدودية الإسرائيلية بالانتقال إلى أماكن أخرى أكثر أمانا حفاظا على سلامتهم؛ حسب وكالة "رويترز".

وجاءت النصيحة بعد يوم واحد من هجوم صاروخي مضاد للدبابات بالقرب من حدود إسرائيل مع لبنان أسفر عن مقتل عامل أجنبي وإصابة اثنين من الهنود بجروح خطيرة.

وكانت هيئة الإسعاف الإسرائيلية قد أعلنت، أمس الاثنين، مقتل شخص وإصابة 10 آخرين في هجوم صاروخي مضاد للدبابات استهدف مستوطنة مرجليوت بإصبع الجليل قرب حدود لبنان.

وأوضحت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "ماجن ديفيد أدوم" أن رجلا في الثلاثينيات من عمره قتل وأن اثنين آخرين حالتهما خطيرة؛ مشيرة إلى أن هناك أربعة رجال آخرين أصيبوا بجروح معتدلة، وأخر في حالة جيدة.

وأضافت هيئة الاسعاف الاسرائيلية أن جميع الضحايا من العمال الأجانب.