بدير الأنبا برسوم العريان.. صلاة الثالث لمثلث الرحمات الأنبا بيسنتي| صور

أقيمت بدير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة صباح اليوم، الثلاثاء، صلوات الثالث لمثلث الرحمات نيافة الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة المتنيح.

شارك في صلاة الثالث صاحبا النيافة الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، والأنبا يوليوس، الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والنائب البابوي لإيبارشية حلوان.

كما شارك في مجمع كهنة الإيبارشية وكهنة من عدد من الإيبارشيات، والشمامسة ومكرسات الدير، وعدد كبير من الشعب.

ورحل نيافة الأنبا بيسنتي عن عالمنا الفاني، أمس الأول، الأحد، عن عمر قارب 83 سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من 53 سنة منها 38 أسقفًا.