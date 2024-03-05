نجم الأهلي السابق يحذر كولر من مشاركة لاعب معين أمام الزمالك

حذر أحمد رضوان، لاعب النادي الأهلي السابق، من مشاركة الفرنسي أنتوني موديست، في تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر.



وقال أحمد رضوان، فى تصريحات تلفزيونية "كهربا هو المهاجم رقم 1 في الأهلي، ولا يوجد سبب مقنع لإبعاده عن المباريات، ولا أعلم سر استبعاد كهربا عن التشكيل الأساسي للأهلي خلال المباريات الماضية".

واضاف "إصابة وسام أبوعلى مقلقة قبل مواجهة الأهلي والزمالك، ومشاركة موديست مع الأهلي ستسبب راحة لخط دفاع الزمالك في نهائي الكاس، والأفضل تواجده على دكة البدلاء".

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة أمام الزمالك، في نهائي كأس مصر، يوم الجمعة المقبل، وتنطلق أحداث المواجهة في تمام السابعة والنصف مساءً على ملعب الأول بارك، معقل نادي النصر.