عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تكشف عن مدة وقف إطلاق النار في غزة بالصفقة المنتظرة

المتحدث باسم الخارجية
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، إن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة ما زالت مستمرة، آملا في التوصل إلى اتفاق.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء معاناة السكان في غزة، ولا يتعلق ذلك بحلول شهر رمضان.

وأشار ميلر إلى أنه لا يستطيع أن يقول متى ستنتهي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولكنه قال إنه إذا ألقت حماس أسلحتها فسيتوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل دائم.

وأوضح أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس بحثا الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق بشأن هدنة في غزة لمدة 6 أسابيع، وضرورة تحرك إسرائيل بشكل عاجل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشار ميلر في مؤتمره الصحفي، إلى أن واشنطن تسعى لفتح معبر آخر لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لافتا إلى أن هناك تواصل بشأن ذلك مع الحكومة الإسرائيلية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أنه يعتقد أن إسرائيل لم تخترق قانون السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال ميلر: "ندعم حق إسرائيل في إلحاق الهزيمة بحركة حماس وتفكيكها، وعلينا في الوقت نفسه هزيمة أيدولوجية الحركة".

وأضاف: "لا شيء يبرر العنف الذي حدث في 7 أكتوبر"، لافتا إلى أن السبيل الأمثل لحل الخلاف الطويل هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

مواجهة مع إسرائيل| بايدن يضغط على نتنياهو للحد من الأزمة الإنسانية في غزة.. وسر لجوء واشنطن لإسقاط المساعدات جوا

مصدر رفيع المستوى: جولة جديدة لمباحثات القاهرة للتوصل لهدنة في غزة غدا

وزارة الخارجية الأمريكية الرهائن غزة الولايات المتحدة شهر رمضان انتوني بلينكن وزير الخارجية الامريكي بيني جانتس المساعدات الانسانية إسرائيل حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

نصيحة عاجلة من خبراء أمن المعلومات بعد تعرض فيسبوك لعطل مفاجئ

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

مفاجآت صادمة في عطل فيسبوك وإنستجرام.. 30% لن يستطيعوا استعادة الحسابات

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

عطل كبير يضرب فيسبوك وإنستجرام في مصر والعالم

موضوعات متعلقة

مواجهة مع إسرائيل| بايدن يضغط على نتنياهو للحد من الأزمة الإنسانية في غزة.. وسر لجوء واشنطن لإسقاط المساعدات جوا

تفاصيل تزويد مصر خط مياه للفلسطينيين في غزة

مصدر رفيع المستوى: جولة جديدة لمباحثات القاهرة للتوصل لهدنة في غزة غدا

شديد للغاية.. منظمات الأمم المتحدة تكشف مدي تدهور الوضع الصحي في غزة

الصحة العالمية: معدل الهزال بين أطفال شمال غزة بلغ 15.6%

وزير الخارجية الفلسطيني يدعو للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة

ترشيحاتنا

المخابرات الروسية: هجوم 7 أكتوبر "فشل مطلق" للموساد الإسرائيلي

الخارجية الأمريكية تكشف عن مدة وقف إطلاق النار في غزة بالصفقة المنتظرة

محلية البرلمان: الوضع العام للمقابر مخالف للشكل الحضاري والمتر يصل لمليون جنيه

فن مصري انتقل للعالم.. تعرف على خفايا صناعة تصميمات فانوس رمضان

الإعلام عبري: مفاوضات صفقة الأسرى بين إسرائيل وحماس وصلت لطريق مسدود

حكم الإيماء بالسجود عند الزحام الشديد.. دار الإفتاء تجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ندوة "صدى البلد" .. محمد رحيم يتراجع عن قرار الإعتزال لهذا السبب |فيديو

افتكرتها مراتي.. ردود أفعال غريبة بعد عطل فيسبوك

مناسب لجسمها.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في قطر

لراغبي اقتناء الذهب.. أفضل وقت للشراء بعد تحريك الأسعار

فيديو

فى ندوة "صدى البلد" .. محمد رحيم يتراجع عن قرار الإعتزال لهذا السبب |فيديو

مسلسلات رمضان 2024|طرح البرومو الرسمي لمسلسل "رحيل"

لمكافحة مرض خطير.. تعديل وراثي لحشرة مصرية لإنقاذ هذه الدولة

وزير الدفاع يلتقي مستشار الأمن الوطني البحريني لبحث تعزيز التعاون العسكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ