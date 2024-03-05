الخارجية الأمريكية تكشف عن مدة وقف إطلاق النار في غزة بالصفقة المنتظرة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، إن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة ما زالت مستمرة، آملا في التوصل إلى اتفاق.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء معاناة السكان في غزة، ولا يتعلق ذلك بحلول شهر رمضان.

وأشار ميلر إلى أنه لا يستطيع أن يقول متى ستنتهي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولكنه قال إنه إذا ألقت حماس أسلحتها فسيتوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل دائم.

وأوضح أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس بحثا الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق بشأن هدنة في غزة لمدة 6 أسابيع، وضرورة تحرك إسرائيل بشكل عاجل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشار ميلر في مؤتمره الصحفي، إلى أن واشنطن تسعى لفتح معبر آخر لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لافتا إلى أن هناك تواصل بشأن ذلك مع الحكومة الإسرائيلية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أنه يعتقد أن إسرائيل لم تخترق قانون السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال ميلر: "ندعم حق إسرائيل في إلحاق الهزيمة بحركة حماس وتفكيكها، وعلينا في الوقت نفسه هزيمة أيدولوجية الحركة".

وأضاف: "لا شيء يبرر العنف الذي حدث في 7 أكتوبر"، لافتا إلى أن السبيل الأمثل لحل الخلاف الطويل هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.