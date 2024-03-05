مصدر رفيع المستوى: جولة جديدة لمباحثات القاهرة للتوصل لهدنة في غزة غدا

أكد مصدر رفيع المستوى، أن مباحثات القاهرة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة مستمرة وجولة جديدة يعقدها الأطراف غدا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، قال الدفاع المدني في غزة، اليوم الثلاثاء، إن طريقة إيصال المساعدات وآلية توزيعها تسبب فوضى ومهينة.

وأكد الدفاع المدني في غزة، أن إسرائيل تواصل استهداف الساعين للحصول على مساعدات كلما وصلت.

ومن جانبها، قالت وزارة الصحة في غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيداً و123 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.