طلب عاجل من أمريكا لإسرائيل: تدفق المساعدات إلى غزة غير كاف

أكد البيت الأبيض، أنه حان الوقت لتفتح إسرائيل المزيد من المعابر وتسمح بإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال البيت الأبيض:" تدفق المساعدات إلى غزة غير كاف لتلبية حاجيات سكان القطاع ولا نزال نعمل على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار".

وأضاف:" ليس لدى الرئيس بايدن خطط للقاء وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس الموجود في واشنطن حاليا".

وتابع البيت الأبيض: سنواصل العمل مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين في غزة والاجتماعات التي أجراها جانتس في واشنطن كانت بناءة".

ومن جانبه أكد البنتاجون أنه لا توجد خطط لإرسال قوات أمريكية إلى غزة، وأن أوستن أعرب عن المخاوف بشأن الوضع الإنساني في غزة خلال اجتماعه مع جانتس.