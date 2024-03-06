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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

صدى البلد

كشف الفنان رامز جلال عن اسم برنامجه؛ حيث نشر البوستر الرسمي للبرنامج  على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام،  وظهر رامز وهو يحمل فانوساً في يد و في اليد الأخرى كلب.


الجميع توقع أن برنامج رامز سيكون مفاجأة  كما هو المعتاد كل عام من رامز لدى جمهوره بسبب "التطوير المستمر"، وعلق رامز على الصورة قائلاً: ربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين.

وأضاف في نهاية المنشور: بعون الله رامز جاب من الآخر ،في رمضان 2024 ،على MBC مصر والله المستعان.

سبب تميز رامز في برامجه كل عام 

التنوع في اختيار الضيوف المميزين ، من مختلف المجلات و الجنسيات  ،سواء فنان أو لاعب كرة ، مقدم برامج شهير ، وتوقع متابعو رامز نجاح البرنامج " باكتساح " مع العلم أن آخر أعمال رامز جلال فيلم "أخي فوق الشجرة"

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