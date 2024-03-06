روسيا: ملتزمون مع المخابرات الأمريكية بعدم السماح بتسريب الاتصالات المشتركة

قال مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، إنه سيلتزم بالاتفاق مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، بعدم السماح بأي تسريبات حول اتصالاتهما المشتركة.

وأوضح ناريشكين، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء، "لقد كان اتفاقنا المتبادل على عدم السماح بالتسريبات ليس فقط حول طبيعة القضايا التي تتم أو سيتم مناقشتها في اجتماعاتنا وجهاً لوجه، ولكن أيضا عبر المحادثات الهاتفية .. وأؤيد هذا الاتفاق".

وأكد المسؤول الروسي أن "جميع التسريبات السابقة كانت من الجانب الأمريكي".

وكان ناريشكين وبيرنز قد التقيا في مقر منظمة الاستخبارات الوطنية التركية في أنقرة في 14 نوفمبر 2022.