عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الفلسطيني يصل إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات الجامعة العربية

وزير الخارجية الفلسطيني
وزير الخارجية الفلسطيني

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم الأربعاء.

 

ووفقا لوزارة الخارجية الفلسطينية، عبر حسابها على منصة إكس، فإن زيارة المالكي إلى القاهرة تأتي للمشاركة في أعمال الدورة 161 العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

 

وبدأت أعمال الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الاثنين، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، وبمشاركة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد.

 

وتشهد أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، تسلم رئاسة الدورة للمندوب الدائم لدولة موريتانيا السفير الحسين سيدي عبد الله الديه، من المملكة المغربية رئيس الدورة السابقة 160 لمجلس الجامعة.

 

ويناقش مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الأوضاع في الدول العربية، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم 150، ومشروع القرار الذي من المنتظر رفعه لوزراء الخارجية العرب.

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل توسع حرب الإبادة لتشمل رفح ومنطقتها

الخارجية الفلسطينية: اليمين الإسرائيلي يتعمد تفجير الأوضاع في الضفة الغربية لتسهيل ضمها

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي القاهرة وزارة الخارجية الفلسطينية جامعة الدول العربية اعمال الدورة 161 العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى الـ3000 جنيه.. تحرك مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

بـ12.5 جنيه.. التموين تسمح بصرف السكر على البطاقات حتى 6 كيلو

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بقفزة صادمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مصطفى بكري يشن هجوما على أكاذيب الدويري: مصر أشرف ممن يحركونك

عدم مشاركة إمام عاشور في مران الأهلي الأخير .. السبب صادم

كهربا بينه وبين ربنا عمار.. إعلامي: نجم الأهلي خارج لقاء الكأس

6 أسابيع.. تفاصيل جديدة بشأن إصابة نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل توسع حرب الإبادة لتشمل رفح ومنطقتها

الخارجية الفلسطينية: اليمين الإسرائيلي يتعمد تفجير الأوضاع في الضفة الغربية لتسهيل ضمها

الخارجية الفلسطينية تهاجم ضعف المواقف الأمريكية تجاه تأمين دخول المساعدات للجياع في غزة

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للإسهام في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية لا تقيم أي وزن للمجتمع الدولي وقراراته

تواطؤ| بيان الخارجية الفلسطينية بعد مرور 145 يوما على حرب غزة

ترشيحاتنا

نشاط الرئيس السيسي وأخبار الشأن المحلي يتصدران اهتمامات وعناوين صحف القاهرة

إعلام أمريكي: الوسطاء عرضوا هدنة قصيرة بين إسرائيل وحماس كخطوة "لبناء الثقة"

بايدن يفوز في 14 ولاية ويتقدم في كاليفورنيا بانتخابات الثلاثاء الكبير

شنطة شماريخ.. أحمد سليمان يكشف حقيقة منع حقيبة من السفر ببعثة الزمالك للسعودية

وزير الخارجية الفلسطيني يصل إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات الجامعة العربية

انخفاض بنسبة 20%.. شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية تعلن مفجأة سارة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم صادم|كم مرة تزوج والد الفنانة سهام جلال؟ وهذا سبب عقدتها من الزواج

طلعت فنكوش .. حقيقة دعوة فرح جورجينا ورونالدو

إقبال تاريخي على شراء السيارات الطائرة من Alef.. لن تصدق سعرها

على بُعد أمتار.. تقنية في سيارات فولفو تنبّه السائقين للحوادث |كيف ذلك؟

فيديو

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

إجازة للطلاب في شهر رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ