بيان مشترك بين أستراليا ورابطة دول جنوب شرق آسيا دعما لغزة.. تفاصيل

أكد بيان مشترك بين أستراليا ورابطة دول جنوب شرق آسيا، دعم وكالة أونروا في تنفيذ تفويضها الممنوح لها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال بيان مشترك بين أستراليا ورابطة دول جنوب شرق آسيا:"نكرر قلقنا المشترك بشأن الوضع الإنساني الخطير في قطاع غزة".

وفي وقت سابق، اتهمت حركة حماس، إسرائيل بالتهرب من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار على الشعب في قطاع غزة وعودة النازحين، مؤكدة أن الحركة أبدت المرونة المطلوبة بهدف الوصول لاتفاق هدنة في غزة.

وأضافت حماس أنها ستواصل التفاوض عبر الوسطاء للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب الفلسطينيين.