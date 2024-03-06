عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيان مشترك بين أستراليا ورابطة دول جنوب شرق آسيا دعما لغزة.. تفاصيل

صدى البلد

أكد بيان مشترك بين أستراليا ورابطة دول جنوب شرق آسيا، دعم وكالة أونروا في تنفيذ تفويضها الممنوح لها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

بمشاركة دولية.. الجيش الأردني ينفذ عملية إنزال للمساعدات في غزة| فيديو

مندوب مصر بالأمم المتحدة: أونروا تتعرض لمحاولات تضييق الخناق .. فيديو

 

وقال بيان مشترك بين أستراليا ورابطة دول جنوب شرق آسيا:"نكرر قلقنا المشترك بشأن الوضع الإنساني الخطير في قطاع غزة".

 

وفي وقت سابق، اتهمت حركة حماس، إسرائيل بالتهرب من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار على  الشعب في قطاع غزة وعودة النازحين، مؤكدة أن الحركة أبدت المرونة المطلوبة بهدف الوصول لاتفاق هدنة في غزة.

 

وأضافت حماس أنها ستواصل التفاوض عبر الوسطاء للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب الفلسطينيين.

استراليا اسيا غزة قطاع غزة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى الـ3000 جنيه.. تحرك مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بقفزة صادمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

بـ12.5 جنيه.. التموين تسمح بصرف السكر على البطاقات حتى 6 كيلو

مصطفى بكري يشن هجوما على أكاذيب الدويري: مصر أشرف ممن يحركونك

عدم مشاركة إمام عاشور في مران الأهلي الأخير .. السبب صادم

كهربا بينه وبين ربنا عمار.. إعلامي: نجم الأهلي خارج لقاء الكأس

6 أسابيع.. تفاصيل جديدة بشأن إصابة نجم الأهلي

ترشيحاتنا

قبل رمضان .. طريقة تجفيف البرقوق لعمل القراصيا

أسعار العملات العربية والأجنبية تستقر في أول تعاملات اليوم 6-3-2024

شبانة: ما يحدث من اتحاد الكرة "حرام"

بعشرات المسيرات.. أوكرانيا تتصدى لأحد أكبر الهجمات الروسية قبل استهداف 8 مناطق

غير مسؤول.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يشن هجوما جديدا على نتنياهو

هل كشف الطبيب على المرأة في رمضان مفطر.. اعرف الموقف الشرعي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر من علامات إدمان الحب.. تعرف عليها

رقم صادم|كم مرة تزوج والد الفنانة سهام جلال؟ وهذا سبب عقدتها من الزواج

طلعت فنكوش .. حقيقة دعوة فرح جورجينا ورونالدو

إقبال تاريخي على شراء السيارات الطائرة من Alef.. لن تصدق سعرها

فيديو

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

إجازة للطلاب في شهر رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ