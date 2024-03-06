اجتماع هام مع نيجيريا.. روسيا تبحث توطيد علاقاتها مع أفريقيا بعد فرنسا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يجري وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف محادثات في موسكو مع نظيره النيجيري يوسف توجار الذي يقوم بزيارة عمل إلى العاصمة الروسية في الفترة من 5 إلى 7 مارس.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، في وقت سابق، إنه من المقرر أن يستعرض المسؤولان مجموعة واسعة من القضايا الملحة في العلاقات الروسية النيجيرية ويناقشان السبل الممكنة لتعزيز التفاعل الثنائي، بما في ذلك تفعيل الحوار السياسي وتوسيع التجارة، والعلاقات الاقتصادية والإنسانية.

وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن موسكو تتوقع أن تؤدي زيارة توغار إلى تسهيل زيادة التعاون متبادل المنفعة بين روسيا ونيجيريا في مختلف المجالات.

وذكرت الخارجية الروسية أن لافروف وتوجار سيتبادلان الآراء التفصيلية حول جدول الأعمال الدولي والإقليمي مع التركيز على تسوية الأوضاع المتأزمة في القارة الإفريقية، وخاصة في منطقة الصحراء والساحل.

وشدد لافروف، في وقت سابق، على أن روسيا مستعدة لمواصلة تقديم المساعدة لدول منطقة الصحراء والساحل لمعالجة القضايا الإقليمية القائمة.

وتعمل موسكو مع الدول الإفريقية على تطوير إمكانية عقد اجتماع لرؤساء وزارات الخارجية بالصيغة الروسية الإفريقية هذا الخريف.

ومن المرجح أن تتم مناقشة مسألة القمة الروسية الإفريقية الثالثة المقبلة، والتي ستعقد في إحدى الدول الإفريقية عام 2026، في اجتماع يوم الأربعاء.