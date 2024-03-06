إعلام إسرائيلي: كندا تعتزم الإعلان عن تجديد تمويل "الأونروا"

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، إن كندا تعتزم الإعلان عن تجديد تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الذي أوقفته بعد المزاعم الإسرائيلية بشأن تورط بعض موظفي الوكالة الأممية في هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس.

ووفقا للصحيفة العبيرة فانه من المنتظر أن تزور وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، بداية الأسبوع المقبل، منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب الصحيفة ستشمل زيارة جولي إلى الشرق الأوسط إسرائيل، ومن المتوقع أن تلتقي بوزير خارجية دولة الاحتلال يسرائيل كاتس ومسؤولين إسرائيليين آخرين.

وأشارت الصحيفة إلى اعتزام كندا الإعلان عن إعادة تمويل الأونروا، وقال إنه ليس من الواضح بعد كيف من المتوقع أن يؤثر هذا القرار على زيارة الوزيرة ميلاني جولي لإسرائيل.