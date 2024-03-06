في إطار التعاون المشترك .. بنها تستقبل وفد جامعة بانونيا بدولة المجر

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها عن استقبال الجامعة وفد جامعة بانونيا بدولة المجر وذلك في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين .



وأكد رئيس الجامعة أن تطوير العلاقات الدولية مع الجامعات الأخرى يساهم في رفع التصنيف الدولي للجامعة حيث أنها تسعى دائما إلى المضي قدما للوصول إلى العالمية بتحسين جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية لما له من أثر كبير في سمعتها الأكاديمية .



من جانبه قال الدكتور كرم عبد الغني عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أن الزيارة بدأت بتقديم عرض تعريفي عن الكلية ووقوتها البشرية وبرامجها الأكاديمية في كل من المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا ، ثم تفقد الوفد عدد من المدرجات والمعامل وقاعة السيمنارات وقاعة التدريب ومكتبة الكلية.



وأضاف عميد الكلية أنه تم إلقاء عدة محاضرات تضمنت المحاضرة الأولى "برنامج إيراسموس بلص لتسليط الضوء على فرص التعاون الأكاديمي في مجال التعليم العالي والأبحاث مع الاتحاد الأوروبي" ، والمحاضرة الثانية تحت عنوان (ألف وجه من الواقع الافتراضي: مجالات التطوير والبحث والتطبيق للواقع الافتراضي من أجل نوعية حياة أفضل) ، والمحاضرة الثالثة بعنوان (ثورة في الرعاية الصحية: دور تكنولوجيا المعلومات في إعادة التأهيل).



يذكر أن 6 معيدين بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى كانوا قد حصلوا على منحة دراسية لمدة 6 شهور لجمع المادة العلمية بجامعة بانونيا بالمجر بناء على اتفاقية التبادل الطلاب بين جامعة بنها وجامعة بانونيا بالمجر .