عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حـ ـماس: سنواصل التفاوض عبر الوسطاء للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب الشعب الفلسطيني

غزة
غزة

أكدت حركة حماس، أنها أبدت المرونة المطلوبة بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للعدوان على غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

30717 شهيدًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر

السر في بايدن.. ترامب يكشف سبب هجوم حماس واشتعال الحرب في غزة

 

وقالت حماس، إن الاحتلال لا زال يتهرب من استحقاقات الاتفاق وخاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من قطاع غزة وإدخال المساعدات.

 

وأكملت حماس: “سنواصل التفاوض عبر الوسطاء للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب الشعب الفلسطيني ومصالحه”.

 

وفي وقت سابق، اتهمت حركة حماس، إسرائيل بالتهرب من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار على  الشعب في قطاع غزة وعودة النازحين، مؤكدة أن الحركة أبدت المرونة المطلوبة بهدف الوصول لاتفاق هدنة في غزة.

 

وأضافت حماس أنها ستواصل التفاوض عبر الوسطاء للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب الفلسطينيين.

حماس حركة حماس غزة قطاع غزة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

البنك المركزي يقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق 

بنك مصر.. سعر الدولار يكسر حاجز 45 جنيها رسميا

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بقفزة صادمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد رفع الفائدة 6%.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

ترشيحاتنا

البنك المركزي يوجه بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية

نداء عاجل من صحة غزة إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة بشأن المجاعة

التموين تتعاقد على 20 ألف رأس ماشية من جيبوتي ووصول 5 آلاف خلال رمضان

بلومبرج: انخفاض قيمة الجنيه يؤدي للتخلص من السوق الموازي للصرف في مصر

حـ ـماس: سنواصل التفاوض عبر الوسطاء للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب الشعب الفلسطيني

%10 نسبة مشاركة الوافد الجديد.. صدمة لجماهير الأهلي قبل لقاء الكأس أمام الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستشار الأمن الوطنى البحريني يتفقد عدة منشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية

بسبب ميدو| تفاصيل استبعاد أحمد بلال من المنتخب.. وهذا ما قالة عن عبدالله السعيد

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجارة المخدرات في مصر| صور

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

فيديو

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ