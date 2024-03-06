حـ ـماس: سنواصل التفاوض عبر الوسطاء للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب الشعب الفلسطيني

أكدت حركة حماس، أنها أبدت المرونة المطلوبة بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للعدوان على غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقالت حماس، إن الاحتلال لا زال يتهرب من استحقاقات الاتفاق وخاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من قطاع غزة وإدخال المساعدات.

وأكملت حماس: “سنواصل التفاوض عبر الوسطاء للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب الشعب الفلسطيني ومصالحه”.

وفي وقت سابق، اتهمت حركة حماس، إسرائيل بالتهرب من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار على الشعب في قطاع غزة وعودة النازحين، مؤكدة أن الحركة أبدت المرونة المطلوبة بهدف الوصول لاتفاق هدنة في غزة.

وأضافت حماس أنها ستواصل التفاوض عبر الوسطاء للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب الفلسطينيين.