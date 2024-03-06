تشكيل لجنة للتحقيق فى مقتـ.ل طالب على يد زميله داخل مدرسة بالقليوبية

قررت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية تشكيل لجنة من مدير إدارة الأمن بالمديرية ومدير إدارة المتابعة للتحقيق العاجل مع طاقم الإشراف ومدير المدرسة وسؤال شهود الواقعة وعمل تقرير فورى في واقعة مقـ.تل طالب على يد زميلة داخل مدرسة الشهيد عنتر عبد الرازق الثانوية المشتركة التابعة لادارة طوخ التعليمية.

وكشفت التحريات الأولية حول الواقعة أن الطالبين المتهم والمجنى عليه حدثت بينهما مشاحنات ومشاجرات منذ 4 أيام واستدعاهما مدير المدرسة وتم التصالح بينهما في وجود ولى امرهما الا انه تجددت بينهما المشكلة والشجار اليوم اثناء تواجدهما في الفسحة وقام الطالب المتهم بطعن المجنى عليه.

وتلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول " ع ع ا " طالب بالصف الثانى الثانوى مصابا بجرح ذبحى في الرقبة وتوفى فور وصولة المستشفى.

وانتقلت على الفور قوة امنية لمكان الواقعة وتبين وقوع مشاجرة بين الطالب المجنى عليه وطالب اخر يدعى " ع ا ك " أثناء وجودهما في الفسحة فأخرج المتهم مطواة من طيات ملابسه وطعن المجنى عليه ولقى مصرعه، وتم على الفور نقل الطالب الى مستشفى بنها الجامعى في محاولة لانقاذه الا انه فارق الحياة متأثرا باصابته وتم القاء القبض على الطالب المتهم .