عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صفاء أبوالسعود تقدم «حمادة قلب الأسد» في رمضان مع خالد سرحان ومروة عبدالمنعم

صدى البلد

تقدم النجمة صفاء أبو السعود مسلسلا إذاعيا خلال شهر رمضان المقبل 2024، وذلك ضمن خطة درامية تقدمها إذاعة راديو مصر في شهر رمضان المقبل.

وتقوم الفنانة صفاء أبو السعود ببطولة المسلسل الإذاعي الذي يحمل اسم "حمادة قلب الأسد"، ويشارك في بطولته كل من الفنان خالد سرحان والفنانة مروة عبد المنعم؛ حيث يعرض العمل في الساعة الرابعة و35 دقيقة قبل الإفطار مباشرة.

المسلسل الإذاعي "حمادة قلب الأسد" من تأليف وإخراج عمرو عبده دياب.

وتستعد النجمة صفاء أبو السعود لتقديم مسلسل إذاعي آخر سيتم الإفصاح عنه خلال أيام، وبمشاركة عدد كبير من نجوم الفن.

يذكر أن الفنانة صفاء أبو السعود قدمت مؤخرا مهرجان مانحي الأمل لذوي القدرات الخاصة، حيث حملت الحملة اسمها وحققت نجاحا كبيرا من خلال الاستعراضات التي قدمتها والأغاني المختلفة مع المشاركين في الحملة من الموهوبين.

الفنانة صفاء أبو السعود الفنانة مروة عبدالمنعم ذوي القدرات الخاصة مروة عبدالمنعم الفنان خالد سرحان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

52 جنيها تقريبا .. مصادر مصرفية تكشف عن سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

حكم نهائي.. تأييد حبس مرتضى منصور 3 أشهر في قضية سب الخطيب

توقف حركة بيع وشراء الدولار بالسوق الموازية.. وهذه قيمته في البنوك

البنك المركزي يقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق 

ترشيحاتنا

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

عضو مجلس الزمالك: لم أحمل حقائب بها شماريخ وهذا الكلام لا يصدقه عقل

الوزراء يوافق علي السداد الفوري لرد متأخرات أعباء الصادرات

مجلس الوزراء يوافق علي الإفراج عن بعض المحبوسين بمناسبة عيد الفطر

الاتحاد الأوروبي يعلن عن ممر إغاثة بحري محتمل عبر قبرص لدعم غزة

البنك المركزى يقرر السماح بالتسعير العادل للجنيه وفقا لآليات السوق.. نواب: صفعة على وجه السوق الموازية..وخفض معدلات التضخم أبرز الفوائد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريم مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل

تحرك مفاجئ.. هل ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟

مستشار الأمن الوطنى البحريني يتفقد عدة منشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية

بسبب ميدو| تفاصيل استبعاد أحمد بلال من المنتخب.. وهذا ما قاله عن عبدالله السعيد

فيديو

بعضها بعمق 200 متر.. ظهور تشققات غامضة بجنوب طرابس تثير هلع الليبيين

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ