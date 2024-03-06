صفاء أبوالسعود تقدم «حمادة قلب الأسد» في رمضان مع خالد سرحان ومروة عبدالمنعم

تقدم النجمة صفاء أبو السعود مسلسلا إذاعيا خلال شهر رمضان المقبل 2024، وذلك ضمن خطة درامية تقدمها إذاعة راديو مصر في شهر رمضان المقبل.

وتقوم الفنانة صفاء أبو السعود ببطولة المسلسل الإذاعي الذي يحمل اسم "حمادة قلب الأسد"، ويشارك في بطولته كل من الفنان خالد سرحان والفنانة مروة عبد المنعم؛ حيث يعرض العمل في الساعة الرابعة و35 دقيقة قبل الإفطار مباشرة.

المسلسل الإذاعي "حمادة قلب الأسد" من تأليف وإخراج عمرو عبده دياب.

وتستعد النجمة صفاء أبو السعود لتقديم مسلسل إذاعي آخر سيتم الإفصاح عنه خلال أيام، وبمشاركة عدد كبير من نجوم الفن.

يذكر أن الفنانة صفاء أبو السعود قدمت مؤخرا مهرجان مانحي الأمل لذوي القدرات الخاصة، حيث حملت الحملة اسمها وحققت نجاحا كبيرا من خلال الاستعراضات التي قدمتها والأغاني المختلفة مع المشاركين في الحملة من الموهوبين.