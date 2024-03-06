لافروف: روسيا ستواصل مساعدة أفريقيا عسكريا لمواجهة التهديدات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن روسيا ستواصل مساعدة الدول الأفريقية في تعزيز قدراتها القتالية من أجل صد التهديدات الحالية.

وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره النيجيري يوسف توجار: "تقدم روسيا، وستقدم، مساهمة بناءة في الجهود التي يبذلها الأفارقة والمجتمع الدولي بشكل عام لتحقيق الاستقرار في منطقة الصحراء والساحل، وستساعد دول المنطقة في تعزيز قدراتها القتالية وقدرات قواتها المسلحة وقوات الأمن وهيئات إنفاذ القانون من أجل صد التهديدات المستمرة في أفريقيا".

وأشار إلى أنه خلال المحادثات، "شدد الجانبان على أهمية مكافحة الجماعات الإرهابية والجهادية العاملة في المنطقة، فضلا عن تهريب الأسلحة والمخدرات والبشر".

وأضاف لافروف: "للأسف، كل هذه الظواهر تحدث في جميع أنحاء أفريقيا، ونحن نرحب بمساهمة نيجيريا الكبيرة وتصميمها على مواصلة في هذه الجهود وتحقيق نتائج في مكافحة هذه التهديدات".

وبحسب لافروف، تبادل الجانبان أيضًا وجهات النظر بشأن الأزمة في السودان.

وشدد لافروف على "وقوع روسيا مع نيجيريا في إنهاء المواجهة المسلحة، وحتى يتمكن الجميع من دعم دور الوساطة الذي يقوم به الاتحاد الأفريقي".