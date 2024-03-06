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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية: مركز سقارة يختتم ورشتي عمل مسئولي التدريب والموارد البشرية

خريجي الدورات التدريبية
خريجي الدورات التدريبية بمركز سقارة

اختتم مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الأربعاء ورشتي العمل الذين تم تنظيمهما خلال فعاليات الأسبوع التدريبي الثلاثين من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي 2023/ 2024 حول منظومة الموارد البشرية والتدريب (انطلاقه 6) وذلك للكيانات المسئولة عن منظومة الموارد البشرية والتدريب وبناء القدرات بالمحافظات والوزارة، وورشة عمل "تنقيح حقائب دورات الـ TOT" لخريجي دورة الـ TOT الاساسية اخر سنتين، وحضر الورشتين 224 متدربًا من المحافظات والذين تم الاستعانة بهم كمدربين في تنفيذ خطة تدريب مركز سقارة إضافة الى خبراء التدريب وبناء القدرات من الوزارة ومركز تدريب سقارة ومسئولي التدريب ومديري الموارد البشرية بالمحافظات.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بإعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين، مع اكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة، والاستعانة بهم كمدربين في بعض الدورات المنفذة بمركز سقارة والمحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن مركز سقارة نظم حفل في نهاية فترة التدريب للورشتين لتبادل النقاشات حول سبل تطوير جهات عمل المتدربين ونشر المعرفة مع زملائهم في العمل والتركيز على العائد من التدريب وتأصيل مبادئ التعلم الذاتي وإدارة المعرفة لديهم وتم خلال الحفل تكريم أوائل الورشتين لتحفيزهم على الاستمرار في التفوق بالإضافة الى تنمية شعور المسئولية المجتمعية لديهم تجاه المجتمع المحيط بهم أو بجهة عملهم أو مركز تدريب سقارة نفسه.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الورشتين تهدفان إلى تبادل الأفكار والخبرات لتحديد أهم الدورات التدريبية التي يحتاجها العاملون في المحافظات في خطة العام التدريبي الجديد وذلك لتطوير قدراتهم الشخصية والوظيفية وتحسين أدائهم في العمل بما ينعكس على زيادة رضا المواطن عن الخدمات المقدمة له، كما تهدف إلى رفع مستوى التنسيق بين عناصر منظومة التدريب في المحافظات وفريق العمل بمركز تدريب سقارة والتمكن من استخدام الأدوات الفعالة لتحقيق ذلك من خلال التدريب الذى يثرى الفرد بالمعلومات وينمى الاتجاهات ويعدل السلوك إضافة الى دراسة الدورات و الموضوعات الجديدة التي يمكن ادراجها في الخطة الجديدة.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنه تم مناقشة رؤية الوزارة لمنظومة التدريب خلال ورشتي العمل بما يلبى احتياجات الوزارة والمحافظات ويتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وكذا استراتيجية الوزارة مع ربط المحتوى التدريبي بالواقع العملي، وقياس العائد من التدريب على الخدمات المقدمة للمواطنين، كما ستركز على مساعدة المحافظات والقائمين على مركز تدريب سقارة في وضع الخطة التدريبية للعام المالي الجديد 2024/2025 بما يلبى الاحتياجات التدريبية للعاملين بالإدارة المحلية، وتقييم الخطة التدريبية للعام المالي الحالي "2023/2024 "، وصقل مهارات عناصر منظومة التدريب في المحافظات من خلال المحاضرات التنشيطية وورش العمل التفاعلية، وتحديد الدورات التدريبية المدرجة بخطة مركز سقارة ومراكز تدريب المحافظات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن ورشتي العمل تناولان كافة الموضوعات التي تهم عناصر منظومة التدريب بالمحليات ويتم خلالهما تنظيم جلسات نقاشية عامة ومحاضرات نظرية وورش عملية لمجموعات مصغرة تشمل أساليب تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية ومراحل إعداد الخطة التدريبية ومنهجيات اعداد الحقائب التدريبية وكيفية التغلب على معوقات تنفيذ التدريب ومعايير إعداد خطة تدريبية وتحديد أولويات التدريب والفئات المستهدفة.

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التنمية المحلية مركز سقارة بالمحافظات

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