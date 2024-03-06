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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل أيام من بدء شهر رمضان..قرارات عاجلة بشأن أئمة المسجدين الحرام والنبوي

الدوسري
الدوسري

 
أفادت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بأنه صدرت الموافقة الكريمة بالتجديد لعدد من أئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ووفق رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس فأن الائمة هم " ياسر بن راشد الدوسري وخالد بن سليمان المهنا وأحمد بن علي الحذيفي.

فيما أصدر رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور: عبدالرحمن السديس؛ عددًا من التكليفات؛ لتفعيل أداء المنظومة الدينية والارتقاء بخدماتها، وتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية للقاصدين والزائرين وتعظيمها، وإثراء التجربة الدينية، علاوة على تحقيق التميز والجودة في مستهدفات الرئاسة الدينية؛ لتمكين المعتمرين والمصلين والزائرين من أداء العبادات والمناسك على بصيرة وهداية، في بيئة وسطية دينية، ووفق حوكمة وعمل مؤسسي مقنن.

وتضمنت التكليفات؛ تكليف فضيلة الشيخ الدكتور: محمد بن أحمد الخضيري؛ وكيلًا لرئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، ومتحدثًا رسميًا باسم وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي وكذلك تكليف فضيلة الشيخ: عبدالله بن حمد الصولي؛ مشرفًا على شؤون الأئمة والمؤذنين، والتوجيه والإرشاد، والدروس العلمية، والحلقات القرآنية، ومتحدثًا رسميًا لرئاسة الشؤون الدينية وتكليف فهيم بن حامد الحامد؛ مستشارًا لمعالي رئيس الشؤون الدينية، ومشرفًا على الشؤون الإعلامية، واللغات والترجمة.

كما تم تكليف  الدكتور: وليد بن صالح باصمد؛ مشرفًا على الشؤون الإثرائية والتدريبية، والتوعية الفكرية والميدانية.
بجانب  طلال بن صالح الثقفي؛ مشرفًا على الشؤون المالية، والتخطيط والتميز والجودة وكذلك تكليف فضيلة الشيخ: سلمان بن صالح المقوشي؛ مشرفًا على الانظمة والشؤون الاستشارية والقانونية.

وشمل القرارات "تكليف عمر بن عبدالعزيز الحميدي؛ مشرفًا على الموارد البشرية، والشؤون الإدارية وتكليف  محمد بن عقال الندوي؛ مديرًا لمكتب المسجد الحرام، ومشرفًا على متابعة الأعمال الميدانية و تكليف  يزيد بن يوسف الوابل؛ مشرفًا على العلاقات العامة والمراسم التشريفات و تكليف منصور بن عبدالله المطرفي؛ مشرفًا على شؤون الحوكمة، والمراجعة الداخلية الميدانية وكذلك تكليف عبدالكريم بن حمد الصهيل؛ مشرفًا على شؤون الخِدمات المساندة.

وتأتي هذه التكليفات في إطار حوكمة عمل المنظومة الدينية في الحرمين الشريفين، وضمان تنفيذ مرتكزات رئاسة الشؤون الدينية، فضلًا عن تعضيد العمل الميداني الديني والتوعوي والإرشادي والتوجيهي؛ لإيصال رسالة المسجد الحرام والمسجد النبوي الدينية الوسطية؛ مترجمةً باللغات إلى العالم.

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