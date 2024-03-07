بالجلد الأسود| سميرة سعيد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

حرصت الفنانة سميرة سعيد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها.

تألقت سميرة سعيد في الصور بإطلالة شبابية، حيث ارتدت بنطلون جلد باللون الأسود مع جاكت ذات شراشيب منسدله بنفس اللون والقماشة.

انتعلت سميرة سعيد حذاء أنيق باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمجموعة بسيطة للغاية من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سميرة سعيد على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.