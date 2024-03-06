خبير : تنبؤات بموسم أمطار مرتفع على بحيرة فيكتوريا

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن هناك استمرار لحالة الأمطار المرتفعة عن المعدل فى الموسم الماضى الأصغر (أكتوبر- ديسمبر 2023) على المنطقة الاستوائية (بحيرة فيكتوريا) التى تمد النيل بحوالى 15%.

واضاف شراقي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن أمطار الموسم الأكبر الحالى (مارس - مايو 2024) متوقع أن تكون أيضا أعلى من المتوسط طبقاً لتنبؤات مركز تنبؤ المناخ IGAD وتطبيقاته لشرق أفريقيا (ICPAC).

الجزء الأكبر 85% من إيراد النيل يأتى من الهضبة الاثيوبية

وتابع الدكتور عباس شراقي أن الجزء الأكبر 85% من إيراد النيل يأتى من الهضبة الاثيوبية الذى تسقط عليها الأمطار من يوليو إلى سبتمبر، وصل منسوب بحيرة فيكتوريا إلى أعلى مستوى له 1136.6 م فوق سطح البحر مقتربًا من الرقم القياسى 1136.81 م فى مايو 2020، وقد يتعداه فى مايو القادم .

وأشار الدكتور عباس شراقي إلى أن إيراد المنطقة الاستوائية يشكل أقل من 3% من إجمالى الأمطار هناك، ومع ذلك لا يأتى بأكمله إلى السودان ومصر بل يضيع أكثر من 25% منه فى مستنقعات جنوب السودان لضعف نهر النيل حيث ضحالة عمق النهر، ولهذا كان مشروع انشاء قناة جونجلى الذى توقف بعد الانتهاء من حوالى 75% منه نتيجة الحرب الأهلية فى جنوب السودان 1983 ثم الانفصال فى 2011.

ولفت الدكتور عباس شراقي إلى أن اللون الأخضر يشير إلى أمطار أعلى من المعدل، ولكن رغم كل التوقعات إلا أن الفيصل فى النهاية هو الأمطار الحقيقية التي يتم رصدها خلال موسم الأمطار خاصة على الهضبة الإثيوبية.