خبير يكشف عن طريقة لزيادة حصة مصر من مياه النيل

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الفقر المائي عندما يكون نصيب الفرض أقل من 1000 متر والشح المائي أو الفقر الشديد أو الفقر المطلق عندما يكون نصيب الفرد يصل الى أقل من 500 متر مكعب من المياه، ونحن الآن نصيب الفرد 530 متر مكعب أى أننا اقتربنا ويمكن بنهاية العام أو في العام القادم مع الزيادة السكانية يصبح نصيب الفرد أقل من 500 متر مكعب.



وأضاف شراقي لـ"صدى البلد" أن نصيب الفرد ليس الأمر الأهم فيمكن أن يكون الفرد نصيبه 2000 متر ولا يجد الأكل لأنه يتصرف بشكل عشوائي في المياه ولا توجد تكنولوجيا فأغلب الدول التي بها مياه كثيرة فقيرة مثل الكونغو وإثيوبيا والسودان .



وتابع أننا قبل السد العالي كان نصيب الفرد 1700 متر مكعب ولم نكن دولة عظمى، وكان عندنا فقر والناس تزرع بطريقة خاطئة، الأهم كفاءة استخدام المياه فنحن أفضل من غيرنا بكثير.

حالنا أفضل من حال السعودية ودول الخليج

وأشار إلى أن نصيب الفرد الحقيقي في مصر يدخل فيه المياه الجوفية والمياه المعاد استخدامها والمياه من التحلية وبالمقارنة بدولة مثل السعودية نصيب الفرد أقل من 100 متر مكعب والكويت وغيرها من دول الخليج نجد أننا الأفضل حالا، لكن ما يدعمهم أن الاقتصاد قوي فيجلبون الغذاء بالأموال ولا يحتاجون للزراعة والمياه الكثيرة، هنا الاقتصاد يعوض المياه.

وأكد أننا في مصر الدولة صحراوية والمياه محدودة ولذلك نضطر لاستخدام المياه بكفاءة أعلى ووصلنا أن نصيب الفرد الحقيقي 820 متر مكعب بعد المياه المعالجة التي تقترب من 20 مليار متر مكعب أى 40% من حصة مصر الرئيسية، بالإضافة إلى توفيرنا المياه من خلال تبطين الترع وتطوير الري وتقليل المحاصيل التي تستهلك المياه.



وأضاف أننا من أحسن دول المنطقة بسبب السد العالي ولدينا بحيرة السد وخزان نتحكم في المياه، وعن الإنتاجية مصر من أحسن عشر دول في العالم، في إنتاج الفدان يعطي ما يقرب من 2 فدان ونحن نزرع ما يقرب من عشرة مليون فدان وانتاجهم يساوي 18 مليون فدان، مثل الأرز كان منذ خمس سنوات يعطي 2 طن والآن يعطي 4 طن والقمح كان يعطى 8 إردب والآن عدينا 20 إردب للفدان الواحد بنفس كمية المياه والدوله تستمر في جهودها في المحافظة على زيادة كفاءة استخدام المياه.



خطة لزيادة حصة مصر السنوية من مياه النيل



ونوه بأنه يجب أن تكون هناك خطة لزيادة حصة مصر السنوية لأن حصتنا 55 مليار منذ عام 1968 فهناك مشروعات في السودان وجنوب السودان لو نفذناها يمكن أن تصل حصة مصر إلى 70 مليار متر مكعب وأشهرها قناة جونقلي التي حفرتها مصر على طول 360 كم وانتهينا من 260 ويتبقي 100 كم وتوقفت عندما قامت الحرب الأهلية عام 1983 والقناة مازالت موجودة، ويمكن أن ننتهي منها في شهور قليلة ولدينا المعدات التي حفرنا بها قناة السويس الجديدة، ولكن الأمر يحتاج إلى توافق كبير بين حكومتي مصر وجنوب السودان، وأن يكون هناك مشروعات مشتركة مع السودان وجنوب السودان وأن يكون لدينا خطة لزيادة حصة مصر من مياه النيل.

