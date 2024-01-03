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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

المقاولون العرب: مستعدون للتعاون مع الإسكان لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

نائب وزير الاسكان
نائب وزير الاسكان

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية،  المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، بهدف مناقشة فرص التعاون المستقبلية والاستثمار في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بين قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وشركة المقاولون العرب، لتنفيذ المشروعات وتحقيق جميع مستهدفات الخطط الإستراتيجية للقطاع لما لها من خبرات إستراتيجية في الدول العربية والدول الإفريقية، وذلك بحضور الدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وممثلي كل من وحدة إدارة المشروعات بالوزارة(PMU)، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وشركة المقاولون العرب.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بالتأكيد على دور شركة المقاولون العرب في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، مستعرضا موقف قطاع المرافق حالياً مقارنة بعام 2014 وما قبله، مشيراً إلى الطفرة الكبيرة في تنفيذ المشروعات التي ساهمت في زيادة نسب التغطية وتحسين الخدمات على مستوى الجمهورية.

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وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن إستراتيجية القطاع حالياً تهدف إلى تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة، وبالأخص منها المعالجة ثلاثياً بالتنسيق مع الشركات الوطنية القادرة على جذب المستثمرين من خلال إبراز الأفكار والتكنولوجيات الحديثة لإعادة الاستخدام. 

وتقدم المهندس أحمد العصار، بالشكر للدكتور سيد إسماعيل، على حجم الجهود المبذولة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وعلى ما تقوم به الوزارة من تذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، كما استعرض رئيس شركة المقاولون العرب، حجم المشروعات الإستراتيجية التي تم ويجري تنفيذها في الدول الإفريقية والوطن العربي من خلال الشركة بالتعاون مع مستثمرين خلال السنوات السابقة. 

وعرض الدكتور محمد حسن، موقف محطات معالجة الصرف الصحي بالجمهورية، وما تم تنفيذه من محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، وكيفية الاستفادة من المياه المعالجة حالياً.

وأكد المهندس أحمد العصار، جاهزية شركة المقاولون العرب بجميع فروعها والمتخصصة منها في مجال المرافق أو إعادة استخدام المياه المعالجة بهدف المشاركة في إنجاح استراتيجية قطاع المرافق بالوزارة.

وأشار العصار إلى حجم التحالفات بين شركة المقاولون العرب بفروعها المختلفة مع المستثمرين والجامعات المصرية المتخصصة، كما استعرض مشروعات شركة المقاولون العرب للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في زراعة الغابات الشجرية، والتي يتم الاستفادة منها في صناعة الأخشاب أو استخراج الزيوت.

واختتم الدكتور سيد إسماعيل اللقاء بالتوجيه للجهاز التنظيمي باستمرار المتابعة مع ممثلي شركة المقاولون العرب، لإعداد دراسات الجدوى للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة بمجموعة من محطات معالجة الصرف الصحي وبمشاركة الجهات التابعة لقطاع المرافق ذات الولاية على تلك المحطات.
 


 

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