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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة|شاهد

ابنة هيفاء وهبي
ابنة هيفاء وهبي

حرصت ابنة هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها.

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تألقت ابنة هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير بإطلالة جريئة، حيث ارتدت بنطلون أسود لامع مع توب قصير ذا أكمام طويلة و لكنه كشف عن بطنها.

أنتلعت أبنة هيفاء وهبي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، ولم تبالغ في الإكسسوارات و المجوهرات مما منحها طلة بسيطة للغاية.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أبنة هيفاء وهبي على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتنساقة مع لون بشرتها.

ابنة هيفاء وهبي
ابنة هيفاء وهبي
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