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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم إسرائيلي على مواقع عسكرية في سوريا

ارشيفي
ارشيفي

 
أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي  قصف بصاروخين على الأقل، موقعين عسكريين في محيط تل أم حوران بين مدينتي نوى وجاسم في ريف محافظة درعا، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.

وكان صاروخين قد  سقطا منذ قليل باتجاه الجولان المحتل.
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وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 21 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 14 منها جوية و7 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 41 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 41 من العسكريين بالإضافة لإصابة 19 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والقتلى هم:
7 من الجنسية الإيرانية من الحرس الثوري و 9 من حزب الله
و3 من الجنسية العراقية و 10 من عناصر تابعة لإيران من الجنسية السورية و7 من عناصر تابعة لإيران من جنسية غير سورية و 5 مجهولي الهوية بالإضافة لاستشهاد 9 مدنيين بينهم سيدة بالاستهدافات الإسرائيلية

فيما توزعت الاستهدافات على الشكل التالي: 10 لدمشق وريفها، و6 لدرعا، و3 على حمص، و1 على القنيطرة، 1 طرطوس.

ويشير المرصد السوري إلى أن "إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات

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هجوم إسرائيلي على مواقع عسكرية في سوريا


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