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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد قرارات البنك المركزي.. أسعار الدولار الأمريكي اليوم في البنوك

صدى البلد

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه، أمس الأربعاء، في البنوك؛ عقب قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنحو 6% في اجتماع استثنائي.

وصعد سعر صرف الدولار رسميا في البنوك ليتخطى في عدد من البنوك حاجز الـ 50 جنيها، بعد استقرار دام عاما كاملا في الأسعار الرسمية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" لـ قرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مارس 2024، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

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وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 50.75 جنيه في (كريدي أجريكول و مصرف أبو ظبي الإسلامي).


سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 49.43 جنيه للشراء، مقابل 49.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.75 جنيه للشراء، مقابل 50.85 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 49.50 جنيه للشراء، مقابل 49.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 49.50 جنيه للشراء، مقابل 49.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 49.55 جنيه للشراء، مقابل 49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 49.45 جنيه للشراء، مقابل 49.55 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 50.75 جنيه للشراء، مقابل 50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 49.50 جنيه للشراء، مقابل 49.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 49.50 جنيه للشراء، مقابل 49.60 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد: 49.40 جنيه للشراء، مقابل 49.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 49.50 جنيه للشراء، مقابل 49.60 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار

سعر الدولار في ميد بنك : 49.50 جنيه للشراء، مقابل 49.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الوطني لتنمية الصادرات: 47.55 جنيه للشراء، مقابل 47.65 جنيه للبيع.  

ارتفع سعر الدولار اجتماع استثنائي أبو ظبي الإسلامي أسعار الدولار أسعار الدولار الأمريكي

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