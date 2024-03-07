عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف سنجر: العالم كله يعلم أهمية الدور المصري في دعم الشعب الفلسطيني

الدكتور أشرف سنجر،
الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن مصر تعتبر الراعية للسلام في المنطقة، إضافة إلى أنه كان لها دور داعم للقضية الفلسطينية، ولم تتأخر عن مد يد العون وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.

وقال أشرف سنجر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”،  إن العالم كله يعلم أهمية الدور المصري، خاصة على المستوى الإنساني، بعد استقبال مصر للجرحى الفلسطينيين، وتقديم العلاج لهم داخل المستشفيات المصرية.

 

وأضاف خبير السياسات الدولية، أن إسرائيل تواجه اتهامات دولية، بعد الممارسات الإجرامية التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

أشرف سنجر مصر القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني المستشفيات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

 1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد تحريك الدولار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد

الدولار يودع الـ50 بشكل مفاجئ| هبوط سعر الأخضر رسميًا الآن بالبنوك

ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

بشرى سارة للمواطنين|مصير أسعار الفراخ والسلع بعد تعويم الجنيه ورفع الفائدة 6%.. تفاصيل

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

أحد مصار النيل.. خبير: تنبؤات بموسم أمطار مرتفع على بحيرة فيكتوريا

منخفض جوي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

والدة"عسلية"في قضية الجنرال اليمني: اتجوز المتهمة عرفي بعد حملها من غيره.. فيديو

ترشيحاتنا

أيهما صحيح للصائم.. تناول طعام الإفطار بعد الأذان مباشرة؟ أم بعد صلاة المغرب؟

تعديل مواعيد خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي مع بداية شهر رمضان

الجرام زاد 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بعد قرارات المركزي

أبومسلم: إمام عاشور لن يتأثر بأي استفزازات..وكهربا الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

أرخص سعر لـ شيفروليه أوبترا في السوق المصري

الاتحاد الأوروبي يدين قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية في الضفة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|ضعي هذه الزيوت على شعرك لعلاج التساقط..الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة| شاهد

بالجلد الأسود| سميرة سعيد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

مفيش مقارنة.. محمد رحيم يعلق على لقب صوت مصر بين شيرين وأنغام|خاص

بيحقق الإبداع.. محمد رحيم يكشف عن أعماله القادمة بواسطة الذكاء الاصطناعي|خاص

من الحرب العالمية الثانية.. سيدة بريطانية تجد ملجأ قنابل في منزلها

«كانوا في نزهة».. فيديو متداول يوضح حقيقة العلاقة بين نيرة صلاح وشروق أحمد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ