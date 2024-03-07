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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

يعرض على "صدى البلد".. محمود حمدان: استوحيت "بـ100 راجل" من قصة حقيقية

صدى البلد

كشف المؤلف محمود حمدان، عن تفاصيل مسلسله الجديد “بـ 100 راجل”، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم، وتقوم ببطولته سمية الخشاب. 

وقال محمود حمدان، في تصريحات لـ"صدي البلد"، إن العمل ليس قصة كفاح لامرأة مصرية، ولكنه يقدم نموذجا لامرأة واجهات العديد من المصاعب، وسيتم تقديمها بشكل درامي، حيث من المقرر أن تشهد الأحداث تورط البطلة في أمور ما، ما يدفعها لأن تدخل في صراعات. 

واستكمل محمود حمدان “استوحيت مسلسل بـ 100 راجل من قصة حقيقية، ولكن أضافنا شكلا وأحداثا درامية”. 

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

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ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال. المسلسل اعجاب جمهورها.

مسلسل بـ 100 راجل من المقرر عرضه علي مجموعة قنوات “صدى البلد” خلال شهر رمضان الكريم ، حيث تدور أحداثه في إطار 30 حلقة.  

مسلسل بـ 100 راجل محمود حمدان قنوات صدى البلد سمية الخشاب هالة فاخر

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