أخبار الفن.. هاني رمزي يخرج من السباق الرمضاني.. تفاصيل مسلسل ب 100 راجل

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

علم موقع صدي البلد ان القائمين علي مسلسل “بدون مقابل” للنجم هاني رمزي ، قرروا عدم عرض العمل خلال شهر رمضان المقبل.

وكشفت المصادر عن اتخاذ فريق عمل بدون مقابل، القرار حتي يتمكنوا من تقديم العمل بالشكل اللائق ، خاصة وان العمل ضخم ويحتاج السفر الي عدد من البلدان.

كشف المؤلف محمود حمدان عن تفاصيل مسلسله الجديد “ ب 100 راجل ” ، والذي تقوم بيطولته الفنانة سمية الخشاب ومقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم .

وقال محمود حمدان في تصريحات خاصة لصدي البلد : العمل تدور أحداثه في إطار 30 حلقة وليس كما يعتقد البعض انه عدد حلقاته 15 فقط .

تقدم النجمة صفاء أبو السعود مسلسلا إذاعيا خلال شهر رمضان المقبل 2024، وذلك ضمن خطة درامية تقدمها إذاعة راديو مصر في شهر رمضان المقبل.

وتقوم الفنانة صفاء أبو السعود ببطولة المسلسل الإذاعي الذي يحمل اسم "حمادة قلب الأسد"، ويشارك في بطولته كل من الفنان خالد سرحان والفنانة مروة عبد المنعم؛ حيث يعرض العمل في الساعة الرابعة و35 دقيقة قبل الإفطار مباشرة

كشفت الفنانة ميمي جمال عن طبيعة دورهافى مسلسل "بقينا اتنين" ، والذى من المقرر أن يشارك في الموسم الرمضاني٢٠٢٤.

وقالت ميمي جمال فى تصريحات ل"صدي البلد" ، أن مسلسل "بقينا اتنين" هو مسلسل ممتع جدا ، ويناقش فكرة إجتماعية جديدة ومختلفة تمامًا ، وأنها تجسد دورشخصية ليلي الام الإرستقراطية ،ووالدة رانيا يوسف المتزوجة من شريف منير ، لكنها تحب زوج ابنتها بشكل قوي جدًا لدرجة أن ابنتها تشعر بالغيرة منه حتى فى المجال العملي ، وتقدم ضمن أحداث المسلسل فكرة التنافس بين الأزواج بشكل طريف ، والتى من المفترض أن لا تؤثر بالسلب على المنزل.