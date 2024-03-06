محمود حمدان : بـ100 راجل يقدم في 30 حلقة وجدل البرومو صحي

كشف المؤلف محمود حمدان عن تفاصيل مسلسله الجديد “ ب 100 راجل ” ، والذي تقوم بيطولته الفنانة سمية الخشاب ومقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم .

وقال محمود حمدان في تصريحات خاصة لصدي البلد : العمل تدور أحداثه في إطار 30 حلقة وليس كما يعتقد البعض انه عدد حلقاته 15 فقط .

وتابع محمود حمدان : هناك حالة جدل حدث مع طرح برومو العمل ، الا ان حالات الجدل من هذا النوع امر صحي .

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وكان اخر اعمال الكاتب محمود حمدان هو مسلسل حدوتة منسية ، والذي يتم عرضه حاليا علي مجموعة قنوات cbc .



المسلسل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد محيي الدين.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عن قصة أرملة تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الاجتماعية مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها والخيانة وتأجير الأرحام.