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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

احتراما للمشاهد.. خروج مسلسل بدون مقابل من السباق الرمضاني|خاص

صدى البلد

علم موقع صدي البلد ان القائمين علي مسلسل “بدون مقابل” للنجم هاني رمزي ، قرروا عدم عرض العمل خلال شهر رمضان المقبل. 

وكشفت المصادر عن اتخاذ فريق عمل بدون مقابل، القرار حتي يتمكنوا من تقديم العمل بالشكل اللائق ، خاصة وان العمل ضخم ويحتاج السفر الي عدد من البلدان. 

وأكدت المصادر ان فريق عمل مسلسل بدون مقابل يصر على عدم الاستعجال في تنفيذ المشاهد او الغاء بعضها خصوصا التي تحتاج الي السفر ، احتراما للمشاهد ، لذلك اتخذوا قرار تأجيل عرضه الي ما بعد شهر رمضان الكريم . 

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كان النجم هاني رمزي، تعاقد علي مسلسل بدون مقابل وذلك لتقديمه في موسم  دراما رمضان المقبل والمسلسل إخراج جمال عبد الحميد وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.

ويعتبر المسلسل بعيدا عن الكوميديا لهاني رمزي، وأيضا المخرج المميز جمال عبد الحميد مخرج روائع. الدراما المصرية.

مسلسل بدون مقابل يضم عدد كبير من النجوم علي رأسهم هاني رمزي وداليا البحيري ووفاء عامر وعمرو عبد الحليل وخالد سليم ونسرين طافش ومن  إخراج جمال عبد الحميد . 

هاني رمزي جمال عبد الحميد دراما رمضان المقبل دراما رمضان رمضان 2024 مسلسل بدون مقابل نسرين طافش

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