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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

«قضايا الدولة» تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بحلول شهر رمضان المبارك

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية

هنّأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليه والشعب المصري العظيم والعالم العربي والإسلامي بالخير واليمن والبركات.

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سائلين المولى عز وجل أن يُعيد هذه الأيام المباركة الطيبة عليه بموفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد لتحقيق التنمية والازدهار لمصرنا الحبيبة في ظل قيادة الرئيس الحكيمة.

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صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة شهر رمضان شهر رمضان 2024 الرئيس عبد الفتاح السيسي

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